Різдвяне дерево тішить нас своїм запахом, красою та наповнює дім особливою атмосферою, однак ялинка вибаглива, тож за нею необхідний ретельний догляд.

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Щоб жива ялинка була максимально свіжою та не обсипалася впродовж всього святкового сезону – скористайтеся кількома важливими порадами.

Як доглядати за свіжою ялинкою

Зробіть новий зріз

Перед тим, як встановити ялинку вдома на підставку, зробіть зріс стовбура на 2-3 сантиметри. Таким чином ялинка буде добре вбирати воду та зможе довше простояти в оселі.

Поставте подалі від батареї

Інтенсивне тепло здатне впливати на те, аби ялинка швидко обсипалася. Тому важливо живе дерево ставити подалі від батареї, обігрівачів, камінів, які призведуть до втрати ялинки.



Не ставте живу ялинку біля каміну / Фото Wallpapers

Обов’язково полийте

Після свіжого зрізу одразу поставте дерево у підставку з теплою водою. У ємності повинно міститися хоча б 4 літри води.

Не додавайте нічого у воду

Найкраща вода для ялинки – з крана. Тому не варто використовувати домашні суміші чи комерційні добавки. Вони можуть зменшити вологу стовбура та збільшити обсипання голок.

Кожного дня підливайте

Ялинка п’є багато води, тому важливо перевіряти рівень рідини в ємності. Ялинки не рідко можуть випити 8 літрів води в перший день, коли ви встановите її вдома, тому слідкуйте, щоб вода завжди була, інакше вона почне обсипатися.