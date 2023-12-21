Традиційно святкування Різдва починають ще у переддень – у Святвечір. Тоді у вас має стояти та столі запалена свічка, а окрім неї – тільки узвар та кутя. Втім, на саме Різдво ситуація зовсім інша – тоді варто приготувати традиційні 12 страв. Одні з найбільш популярних підібрав 24 Канал.

Цікаво Як навчити чоловіка прибирати: ці поради знадобляться кожній господині

Кутя із пшениці

Звісно, кутя – це найголовніша страва, яка має бути на столі, і без неї не обійтися. Саме з неї починається Святвечір, і її ж треба залишити на столі для частування предків. Під час приготування цієї страви не шкодуйте маку.

До куті можна також додавати родзинки, різноманітні горіхи та більше меду.

Різдвяний узвар

Ви можете не дуже любити цей напій, та на святковому столі він обов'язково має бути. Для того, щоб приготувати його, ви можете використати звичайні сухофрукти, але також можете додати трохи розмарину, щоб надати напоєві більше смаку.

Імбирно-медове печиво

Таке печиво готують і на Святого Миколая, і на Різдво. Виготовляти його можна будь-якої форми. Та зазвичай у такі рецепти додається вершкове масло, тож насолодитися ним під час свята ви зможете тільки у випадку, якщо не постуєте.



На Різдво готують також і солодощі / Фото Pexels

Тушкована капуста з грабами

Цю страву можна дуже часто побачити на святковому столі, адже вона пісна. Тушковану капусту приготувати дуже просто, і це також не займає дуже багато часу. А для того, щоб підкреслити смак, ви можете додати до неї трохи сушених або і свіжих грибів.

Пісний борщ з вушками

Яке ж це може бути святкування без українського борщу. Ця страва є традиційною для Різдва у багатьох регіонах країни. Та у цей день краще готувати його саме з вушками, які нагадують маленькі вареники, начинені грибами.

Вареники з капустою

Капусту завжди можна було знайти у будь-якому домі, тож дуже часто вареники готували саме з нею. Часто додавали до них вже квашену капусту. А якщо ви ще й прикрасите їх гарними косичками, такі вареники стануть справжньою окрасою вашого столу.

Мариновані гриби

Цю страву гарантовано не залишать до наступного дня і з'їдять майже одразу. Якщо ж ви не встигли приготувати мариновані гриби у сезон, ви можете придбати їх в магазині та приправити до смаку олією, кільцями цибулі та оцтом.



Гриби чудово підходять для різдвяного стола / Фото Pexels

Голубці з грибами

А ось і ще одна страва із капустою, адже вона і гриби – це наче два стовпи пісного меню. Голубці вийдуть неймовірно ароматними та ніжними і зовсім не поступатимуться класичній версії.

Короп

Ця страва прибула до України з Польщі, але дуже швидко стала популярною й тут. Риба – це один з тих продуктів, які дозволяються у деякі дні під час посту, зокрема і у Святвечір.

Оселедець у молоці

Можливо, ви ніколи не готували оселедець таким чином, та вимочена у молоці риба точно займе достойне місце на вашому святковому столі. Подавати такий оселедець можна з відвареною картоплею та кільцями цибулі.

Квасоля з морквою та цибулею

У зимових стравах часто нарівні із грибами та капустою можна помітити і квасолю. Це через те, що її дуже легко зберігати, а страви з неї виходять поживні та корисні, і також можуть стати непоганими замінниками м'яса.

Пампухи з варенням

І куди ж у святковий вечір без солодощів, які також споконвіку були невіддільною частиною Різдва. Окрім медівників господині дуже часто готували і пампухи з варенням. Робити їх слід на дріжджовому тісті.