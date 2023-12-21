Якщо вам довелося зіштовхнутися із ситуацією, коли ви виконуєте усю хатню роботу, а ваш чоловік розвалився на дивані, це, звісно, може викликати гнів. І ви запитаєте себе: а як підключити його до роботи? Чи, можливо, настав час здатися? Коротка відповідь – ні; і всього кілька порад можуть суттєво змінити ситуацію.

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Спробуйте побачити речі його очима

Так, це зовсім не та порада, яку хочеться отримати, коли ваш чоловік не здатний на звичайні хатні справи. Та річ у тому, що дуже часто дівчаток змалечку привчають до чистоти і прибирання, а хлопчики, на жаль, не завжди отримують те саме виховання.

Через це і трапляється ця "часткова сліпота" – коли ваш чоловік впритул не бачить заповнену раковину із брудним посудом та немите сидіння унітаза. Втім, це зовсім не означає, що ви повинні змиритися із ситуацією – просто спробуйте поглянути на неї під іншим кутом.

Подумайте, чому ви цінуєте чистий дім

Те, що вам потрібно – це аргументи. Подумайте про те, чому для вас так важливо, щоб у будинку було прибрано, а у коридорі не накопичувалися зайві речі. Чи чистота впливає на ваш настрій на продуктивність? Уміння виразити це допоможе вашому чоловікові зрозуміти вашу точку зору.

Проведіть втручання

Наступний крок – це безпосередньо поговорити з вашим чоловіком. Але дуже важливо робити це не у момент гніву, коли у домі безлад і ваш чоловік не допомагає, а в інший час, коли ви обидва будете врівноважені та спокійні.

Розкажіть йому про те, як ви почуваєтеся у чистому домі: спокійно, задоволено та без зайвого стресу. Поясніть також, як ви себе почуваєте у моменти, коли ви виконуєте роботу, а ваш чоловік лежить на дивані.



Хатні обов'язки варто ділити між собою / Фото Pexels

Після цього варто зосередитися не на звинуваченнях, а на рішенні. Можливо, гарною ідеєю буде розділити обов'язки: він візьме на себе одну частину хатніх турбот, а ви виконуватимете іншу. Можливо, ви будете прибирати разом – оберіть той варіант, який найбільше підходить для вас.

І пам'ятайте про те, що часто чоловіки навчено "сліпі" до безладу, тож не забудьте дати дуже чіткі інструкції: наприклад, прибрати усе, що лежить на підлозі кожного дня: включно із шкарпетками, банками пива, пилом і брудом. Не залишайте місця для неправильного тлумачення!

Хваліть його

Щоразу, коли ви помічатимете, що ваш чоловік прибирає, починайте його хвалити. Обійміть його, подякуйте: так він хотітиме прибирати і надалі.

Альтернативні поради

Якщо ваш чоловік особливо впертий, ви можете вдатися до ще кількох способів, які вже допомогли деяким жінкам. Наприклад, ви можете провести конкурс. Створіть велику діаграму, на якій позначте усі домашні справи, які потрібно виконувати протягом тижня та час, який на це витрачається. І наприкінці тижня підрахуйте, хто скільки всього зробив. Дуже часто чоловіки думають, що вони роблять більше, ніж насправді.