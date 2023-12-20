Якщо кухонну губку вчасно не замінити, то вона автоматично стає розсадником мікробів. Губки не є дорогими, тож їх варто змінювати хоч кожного тижня. Таким чином ви завжди будете впевнені в тому, що не миєте посуд "зоопарком мікробів".

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Кандидат хімічних наук Гліб Репіч провів експеримент із губкою, якою мили посуд 2 тижні. За його словами, губка – це найбрудніша річ, яку він бачив у своєму житті.

Після експерименту він побачив на губці стільки мікробів, що на їхнє визначення фахівцю знадобиться "ціла вічнісь". Тому, щоб не наражати себе та членів сім’ї буцімто чистим посудом, який вимитий брудною губкою, постарайтеся її міняти вчасно.

Джері Фріц зі служби прибирання будинків розповіла, як вона дізнається, що час міняти кухонні губки.

Губка знебарвилась чи покрилась плямами

Це перша ознака того, що губку слід викидати. Плями від миття посуду мають легко змиватися водою. Якщо ж після миття вони залишаються видимими – губку краще замінити.

Кислий запах

На вигляд губка може виглядати як новенька, але кислий запах свідчить, що на ній з’явилась пліснява та грибок. Відбувається це найчастіше через те, що губка тривалий період була мокрою та не віджатою.



Часто міняйте губки, щоб вони не кишіли мікробами / Фото Pinterest

Губка не тримає форми

Зношена губка робить її менш ефективною, тому не варто чекати, поки вона перетвориться на ганчірку, краще замініть її на нову. Таким чином шматки губки не будуть розриватися під час миття виделок чи інших гострих предметів.