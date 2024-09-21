Найчастіше господині використовують на кухні спеціальний молоток для м’яса, однак можна використати звичайний молоток, пишуть Поради 24. Він тонший та менший в об’ємі, тож доведеться витратити трохи більше часу, але ефект він дасть такий самий.

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Окрім того, розповідаємо ще кілька лайфхаків, які допоможуть замінити вам необхідну річ на кухні.

Кухонний ніж

Відбити м’ясо можна за допомогою кухонного ножа. Навіть професійні кухарі часом таким способом відбивають його. Треба взяти найбільший ніж, бажано широкий і довгий та відбивайте не гострим боком, а тупим. Стукайте по м’ясу з різних сторін, а тоді переверніть й зробіть те саме.

Скляна пляшка

Шматочки м’яса треба відбивати скляною шийкою пляшки. Від цього способу м’ясо буде ніжним та м’яким.

Качалка

Господині її використовують для того, щоб розкачати тісто, однак вона виручить в тих ситуаціях, коли не буде молотка. Її вага допоможе відбити м’ясо до потрібної товщини.

Каструля

Візьміть невеличку каструлю та за допомогою дна відбийте м’ясо. Ручки кухонного інвентаря допоможуть вам це з легкістю зробити.

Стакан

Пошукайте вдома стакан з товстого скла, який зможе чудово замінити молоток. Просто відбивайте його дном склянки.

Каміння

Цей метод допоможе вам на природі, коли потрібно відбити м’ясо. Просто візьміть гладкий великий камінь, помийте та обгорніть кількома шарами харчової плівки. Після цього відбивайте до того часу, поки м’ясо не стане тонким.