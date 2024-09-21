Чаще всего хозяйки используют на кухне специальный молоток для мяса, однако можно использовать обычный молоток, пишут Советы 24. Он тоньше и меньше в объеме, поэтому придется потратить немного больше времени, но эффект он даст такой же.

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Кроме того, рассказываем еще несколько лайфхаков, которые помогут заменить вам необходимую вещь на кухне.

Кухонный нож

Отбить мясо можно с помощью кухонного ножа. Даже профессиональные повара порой таким способом отбивают его. Надо взять самый большой нож, желательно широкий и длинный и отбивайте не острой стороной, а тупой. Стучите по мясу с разных сторон, а потом переверните и сделайте то же самое.

Стеклянная бутылка

Кусочки мяса надо отбивать стеклянным горлышком бутылки. От этого способа мясо будет нежным и мягким.

Качалка

Хозяйки ее используют для того, чтобы раскатать тесто, однако она выручит в тех ситуациях, когда не будет молотка. Ее вес поможет отбить мясо до нужной толщины.

Кастрюля

Возьмите небольшую кастрюлю и с помощью дна отбейте мясо. Ручки кухонного инвентаря помогут вам это с легкостью сделать.

Стакан

Поищите дома стакан из толстого стекла, который сможет прекрасно заменить молоток. Просто отбивайте его дном стакана.

Камни

Этот метод поможет вам на природе, когда нужно отбить мясо. Просто возьмите гладкий большой камень, помойте и оберните несколькими слоями пищевой пленки. После этого отбивайте до того времени, пока мясо не станет тонким.