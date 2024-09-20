Иногда мы не справляемся с банальными и простыми вещами, поскольку не владеем информацией, как применить правильно ту или иную вещь на кухне.

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Тик токерка уже в целом собрала более 5 миллионов лайков под своими видеороликами, поэтому люди любят ее советы. На этот раз она рассказала интересные советы, которыми вы точно будете пользоваться.

Как не испачкать ложку

Если беретесь за выпечку или вам нужно влить жидкость в тесто, для того, чтобы не загрязнять ложку, достаточно будет только сделать ею отверстие в муке, прижав ее нижней частью, и налить внутрь жидкость.

Как избежать скручивания пергамента

Пергамент имеет свойство скручиваться, поэтому его надо смять, а потом уже разложить на противень. Благодаря этому лайфхаку, он будет держаться идеально.

Есть еще второй вариант. Для этого обычную воду надо из пульверизатора разбрызгать на противень и приклеить пергамент. После этого он отпадать не будет.

Как сделать дозатор для масла

Об этом лайфхаке знают довольно мало людей. После открытия масла вам надо всего лишь снять колпачок и поставить его другой стороной снова внутрь бутылки. Благодаря этому трюку у вас получится замечательный дозатор для масла.

Три лайфхака для кухни: смотрите видео

В сети можно найти немало лайфхаков, которые касаются не только кухни, но и ванной или других комнат. Оказывается, фольгу можно использовать не только для запекания. Ее бросают в стиральную машинку во избежание статического электричества на одежде, а еще она улучшает результаты стирки. Больше об этом лайфхаке читайте в нашем материале.