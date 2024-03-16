Сир маскарпоне виготовляють із вершків, що мають дуже високий відсоток жирності, і цей італійський продукт використовують під час приготування дуже великої кількості страв – зокрема і в надзвичайно популярному десерті тирамісу. Та навіть якщо вершкового сиру немає, ви все ще можете приготувати вишуканий десерт.

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Та чим можна замінити вершковий сир, якщо його раптом немає у магазині? Перш за все, ви можете взяти будь-який інший м'який сир – наприклад, рикоту чи філадельфію. Та також ви можете без проблем приготувати смачну альтернативу маскарпоне самостійно.

Тож ви можете спробувати кілька різних рецептів, якщо вам потрібно додати сир до тирамісу чи будь-якої іншої страви.

Перш за все, вам потрібно взяти кілограм жирної сметани і викласти її у мішечок із бавовняної тканини. Його вам потрібно повішати на ніч над глибокою ємністю для того, щоб сік витікав. І тоді на ранок ви будете мати 500 грамів молочного продукту, що буде за текстурою і смаком нагадуватиме маскарпоне.

Але є і ще один, трохи складніший варіант. Для нього ви можете використати рівні частини жирної сметани та кефіру. Цю суміш вам потрібно посолити і ретельно збити, а вже потім повішати над глибокою ємністю. І за кілька днів ваш продукт стане достатньо щільним для того, щоб його можна було використовувати для десертів.

Що можна використати замість маскарпоне у торті

Дуже часто сир маскарпоне використовують для приготування смачних кремів для тортів. Та якщо ви хочете замінити його на інший продукт, це цілком можливо.

Для цього вам знадобиться:

300 грамів жирного домашнього сиру;

100 мілілітрів вершків 30% жирності;

100 грамів цукрової пудри;

2 яйця.

Спершу вам потрібно збити жовтки із половиною цукрової пудри, а потім повторити цю ж процедуру із білками. Після цього додайте вершки та збийте ще раз. Наприкінці цю суміш вам потрібно ретельно перемішати із домашнім сиром.