Сыр маскарпоне изготавливают из сливок, имеющих очень высокий процент жирности, и этот итальянский продукт используют при приготовлении очень большого количества блюд – в том числе и в чрезвычайно популярном десерте тирамису. Но даже если сливочного сыра нет, вы все еще можете приготовить изысканный десерт.

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Но чем можно заменить сливочный сыр, если его вдруг нет в магазине? Прежде всего, вы можете взять любой другой мягкий сыр – например, рикотту или филадельфию. Но также вы можете без проблем приготовить вкусную альтернативу маскарпоне самостоятельно.

Поэтому вы можете попробовать несколько различных рецептов, если вам нужно добавить сыр к тирамису или любому другому блюду.

Прежде всего, вам нужно взять килограмм жирной сметаны и выложить ее в мешочек из хлопчатобумажной ткани. Его вам нужно повесить на ночь над глубокой емкостью для того, чтобы сок вытекал. И тогда на утро вы будете иметь 500 граммов молочного продукта, что будет по текстуре и вкусу напоминать маскарпоне.

Но есть и еще один, немного более сложный вариант. Для него вы можете использовать равные части жирной сметаны и кефира. Эту смесь вам нужно посолить и тщательно взбить, а уже потом повесить над глубокой емкостью. И за несколько дней ваш продукт станет достаточно плотным для того, чтобы его можно было использовать для десертов.

Что можно использовать вместо маскарпоне в торте

Очень часто сыр маскарпоне используют для приготовления вкусных кремов для тортов. Но если вы хотите заменить его на другой продукт, это вполне возможно.

Для этого вам понадобится:

300 граммов жирного творога домашнего сыра;

100 миллилитров сливок 30% жирности;

100 граммов сахарной пудры;

2 яйца.

Сначала вам нужно взбить желтки с половиной сахарной пудры, а затем повторить эту же процедуру с белками. После этого добавьте сливки и взбейте еще раз. В конце эту смесь вам нужно тщательно перемешать с творогом.