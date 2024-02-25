Насправді промивання рису перед приготуванням допомагає вимити забруднення, важкі метали, бруд та комах, які можуть в ньому бути. Щоб бути краще обізнанішими, радимо детальніше ознайомитися з основними причинами промивання рису.

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Позбавляє від забруднень та важких металів

Рис може бути брудним та повним важких металів. Особливо це стосується дешевого рису. Згідно з дослідженням, рис може містити миш’як, свинець та кадмій, які є небезпечними для людини.

Ви завжди повинні промивати рис перед приготуванням. Забруднювачі потрапляють до рисових рослин із ґрунтових вод, які затоплюють рисові поля, тому головною перевагою промивання рису є зниження ризику токсичності важких металів,

– зазначила дієтолог Кімберлі Гомер.

Можливість отруєння цими важкими металами досить низька, однак їхня токсичність є небезпечною для маленьких дітей та немовлят.



Рис перед промиванням завжди треба мити / Фото Pexels

Змиває бруд та засміченість

Немитий рис може бути вкритий брудом, хімікатами та навіть комахами. Університет штату Меріленд зазначає, що крупа може містити рисових довгоносиків. Ці дрібні комашки не лише заражають рис, але й можуть псувати його.

Покращує смак і текстуру

У рисі міститься багато крохмалю, тож саме тому при варінні він призводить до густої клейкої текстури. Щоб уникнути цього шеф-кухар Кай Чейз рекомендує якомога краще промивати рис для кращого смаку та консистенції.