Зазвичай чорнослив купують відразу у великій кількості, і з'їсти його за один раз майже неможливо. І для того, щоб продукт не зіпсувався, чорнослив потрібно зберігати правильно.

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Як зберігати чорнослив у банках

Вам варто знати, що чорнослив може псуватися від вологи, сонця та тепла. Тож для того, щоб чорнослив не зіпсувався, його бажано розфасувати по банках. Ці ж банки поставте у темне, сухе та прохолодне місце. Найкращим варіантом для зберігання чорносливу буде комора або підвал.

Головне – не забудьте наклеїти на банку термін придатності, адже зазвичай сухофрукти можна зберігати не довше, ніж 12 – 18 місяців. Якщо у вас немає підвалу, ви можете зберігати чорнослив і за кімнатної температури. Для цього потрібно відібрати ті плоди, на яких немає пошкоджень, обшпарити їх окропом та дати йому час просохнути.

Після цього закрийте його герметично та ставте у шафу.

Як зберігати у мішечках з тканини

Ще один непоганий спосіб зберігати сухофрукти – у тканинних мішечках. Проте цей спосіб можна використовувати тільки у тому випадку, якщо у вашому домі немає жодних шкідників – наприклад, молі, тарганів і мушок.

Чистий тканинний мішечок потрібно замочити у міцному розчині солі, а потім добре його висушити, покласти у нього чорнослив та щільна зав'язати. У таких мішечках сухофрукти точно не запліснявіють.

Як зберігати у холодильнику

Якщо ні мішечків, ні банок у вас немає, ви можете зберігати його і у холодильнику. Для цього вам потрібно пофасувати продукт та невеликі порції та витягти усі пошкоджені плоди. Зберігати чорнослив потрібно у банках, які щільно закриваються, або ж у пакетах на застібках.

Раз на тиждень не забувайте перевіряти сухофрукти – чи не з'явилася на них часом зайва волога. Якщо так – тоді чорнослив потрібно просушити. Будьте уважні, щоб не допустити також появи плісняви.