Звісно, далеко не всі люди мають великий досвід у садівництві. Та він і не потрібний для того, щоб наповнити ваш балкон зеленню та квітучими рослинами вже цієї весни та літа.

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Сад на балконі

Перше, що вам потрібно зробити – так це прибрати зі свого майбутнього мінісаду усе зайве. Подумайте, на які ще поверхні, окрім підвіконня, ви можете поставити свої рослини. Ви можете розпочати з того, щоб зробити кілька полиць чи навіть стелаж в усю стіну на балконі.

І в залежності від місця вибирайте і горщики правильного розміру для посадки. Для того, щоб підготувати хорошу землю, вам потрібно взяти рівні частини звичайної городньої землі та поживного ґрунту.

Також ви можете додати до землі перліт або вермикуліт, адже з ним рослині буде набагато простіше зберегти вологу. І тепер залишилося тільки визначити, що саме ви хочете вирощувати на балконі.

Овочі та пряні трави

Першим ви можете посадити редис – ця невибаглива рослина проростає навіть за температури +3 градуси. У випадку сильних заморозків вам все ж потрібно вкрити рослину та перенести її всередину. Морозостійкість редису дозволяє посадити його у березні, а перший урожай ви можете отримати вже за 18 – 20 днів.

Наступна рослина, придатна до посадки на балконі – це кріп. Головні умови для його проростання – це полив та світло. Посадити кріп вам потрібно у прямокутний ящик на підвіконні, під прямі сонячні промені. А після того, як ви посадите різні сорти кропу, що мають не однакові терміни дозрівання, ви зможете збирати урожай протягом кількох місяців.

Перед посадкою насіння кропу вам потрібно замочити у воді чи марганцівці, а потім просушити. Сіяти кріп потрібно, заглибивши його у землю всього на один сантиметр. Сходи можуть з'явитися вже на 5 – 10 день.

Ще одна ідеальна балконна культура – це петрушка. Після зрізання рослина може вже за два тижні наростити нову розетку. Перед посадкою насіння потрібно добу витримати у воді, а підсаджувати зелень із інтервалом у 20 днів.

Чимало господинь успішно вирощують на балконах і листові салати, руколу та базилік. Ви можете посадити будь-які рослини, що не утворюють великих коренів. А за наявності ємності об'ємом не менше 5 літрів, ви можете вирощувати також помідори та огірки.

Квіти для балкона

Найкращими варіантами для балконів стануть, певно, герань та бегонія. Ці багаторічні рослини посухостійкі, невибагливі і не надто схильні до хвороб та шкідників. Цвісти вони можуть протягом всього літа.

Герань потрібно зрізати восени та залишити зимувати. Зрізані пагони можна укорінити. Та зважайте, що сильних заморозків герань вже ж боїться, проте може переносити температуру до +5 градусів.

А ось бегонія зимує в теплі. Садити її потрібно наприкінці лютого, а через два тижні рясного поливу ви вже отримаєте перші сходи.