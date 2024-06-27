Компост складається із рослинних залишків (шкірки огірків, бананів, корінців перців, кабачків, цвітної капусти тощо), з опалого листя та багатьох інших складових.

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Для того, щоб ви мали змогу зробити компост, розповідаємо, що саме може входити в список органічних залишків.

З чого може складатися компост

  • Сирі злаки, фрукти, овочі – шкірки та обрізки;
  • Стебла соняшнику, качани кукурудзи, бадилля від баштанних та городніх культур;
  • Сухе листя, скошене сіно;
  • Залишки готової їжі;
  • Тонкі гілки, тирса й тріски;
  • Солома, лузга насіння, горіхів шкаралупа;
  • Свіжий гній травоїдних рослин.

Що не треба додавати у компост

  • Тверді та великі м’ясні кістки;
  • Шкірку від цитрусових рослин;
  • Багаторічні кореневищні бур’яни на стадії вироблення насіння;
  • Рослинні залишки уражені хворобами чи оброблені гербіцидами;
  • Комахи-шкідники та їхні личинки.

Важливо знати з чого можна робити компост, а з чого ні
Важливо знати з чого можна робити компост, а з чого ні / Фото Pexels

Як зробити компост в домашніх умовах

Щоб зробити компост вам знадобиться пластмасове відро, сміттєвий пакет, пластикові пляшки, пляшка ЕМ-рідини для прискорення процесу приготування компосту, пульверизатор, поліетиленовий мішок з-під цукру та пакет садового чи купованого ґрунту.

З пляшок треба зробити однакові циліндри, обрізавши шийку та дно та встановіть на дно відра. У відро поставте пакет з кількома дрібними отворами в нижній частині та наповнюйте рослинними залишками, обприскуючи час від часу шари з пульверизатора.

Після цього вичавіть з пакета повітря, щільно зав’яжіть та прикладіть вантажем. Раз на 3 дні з відра треба буде зливати воду. Як тільки відро заповниться, помістіть його з компостом в тепло для ферментації на один тиждень, а потім перемішайте з ґрунтом та перемістіть в мішок з-під цукру. Поставте компост в темне місце для зберігання.

Готовий компост можна підсипати в горщики кімнатних рослин, додавати субстрат для розсади чи використовувати як добриво та мульчу.