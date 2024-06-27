Компост складається із рослинних залишків (шкірки огірків, бананів, корінців перців, кабачків, цвітної капусти тощо), з опалого листя та багатьох інших складових.
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Для того, щоб ви мали змогу зробити компост, розповідаємо, що саме може входити в список органічних залишків.
З чого може складатися компост
- Сирі злаки, фрукти, овочі – шкірки та обрізки;
- Стебла соняшнику, качани кукурудзи, бадилля від баштанних та городніх культур;
- Сухе листя, скошене сіно;
- Залишки готової їжі;
- Тонкі гілки, тирса й тріски;
- Солома, лузга насіння, горіхів шкаралупа;
- Свіжий гній травоїдних рослин.
Що не треба додавати у компост
- Тверді та великі м’ясні кістки;
- Шкірку від цитрусових рослин;
- Багаторічні кореневищні бур’яни на стадії вироблення насіння;
- Рослинні залишки уражені хворобами чи оброблені гербіцидами;
- Комахи-шкідники та їхні личинки.
Важливо знати з чого можна робити компост, а з чого ні / Фото Pexels
Як зробити компост в домашніх умовах
Щоб зробити компост вам знадобиться пластмасове відро, сміттєвий пакет, пластикові пляшки, пляшка ЕМ-рідини для прискорення процесу приготування компосту, пульверизатор, поліетиленовий мішок з-під цукру та пакет садового чи купованого ґрунту.
З пляшок треба зробити однакові циліндри, обрізавши шийку та дно та встановіть на дно відра. У відро поставте пакет з кількома дрібними отворами в нижній частині та наповнюйте рослинними залишками, обприскуючи час від часу шари з пульверизатора.
Після цього вичавіть з пакета повітря, щільно зав’яжіть та прикладіть вантажем. Раз на 3 дні з відра треба буде зливати воду. Як тільки відро заповниться, помістіть його з компостом в тепло для ферментації на один тиждень, а потім перемішайте з ґрунтом та перемістіть в мішок з-під цукру. Поставте компост в темне місце для зберігання.
Готовий компост можна підсипати в горщики кімнатних рослин, додавати субстрат для розсади чи використовувати як добриво та мульчу.