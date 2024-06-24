Бур'яни на твердих поверхнях можуть спричиняти чимало незручностей для господарів. І це вже не згадуючи про те, що вони просто виглядають некрасиво. Втім, позбутися їх може бути простіше, ніж ви думали.

Цікаво Отримаєте небувалий врожай: яким добривом полити малину в липні

Як видалити бур'ян між плиткою

Існує одне просте й надзвичайно ефективне розв'язання проблеми з бур'янами. І засіб, який вам допоможе, скоріш за все, вже стоїть на вашій кухні. Вам знадобиться тільки білий оцет для того, щоб прибрати бур'яни з плитки та бруківки.

Виявляється, такий простий продукт може творити дива не тільки всередині будинку; його можна використовувати й в саду та на подвір'ї для того, щоб винищити усі небажані бур'яни. Та використовувати його в чистому вигляді все ж не варто. Передусім вам потрібно зробити розчин: змішайте одну частину білого оцту з чашкою солі та залиште на кілька хвилин.



Бур'яни можна легко прибрати оцтом / Фото Pexels

Також ви можете додати трохи мила для посуду та перелити розчин у пляшку з пульверизатором. Обприскайте ним усі бур'яни в саду, і вам більше не доведеться мати із ними справу.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Втім, будьте обачні: білий оцет знищить тільки відкриту частину бур'янів, натомість коріння все ще залишиться всередині. Якщо воно відросте з часом, обробку доведеться провести повторно.