Сорняки на твердых поверхностях могут вызвать немало неудобств для хозяев. И это уже не говоря о том, что они просто выглядят некрасиво. Впрочем, избавиться от них может быть проще, чем вы думали.

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Как удалить сорняк между плиткой

Существует одно простое и чрезвычайно эффективное решение проблемы с сорняками. И средство, которое вам поможет, скорее всего, уже стоит на вашей кухне. Вам понадобится только белый уксус для того, чтобы убрать сорняки с плитки и брусчатки.

Оказывается, такой простой продукт может творить чудеса не только внутри дома; его можно использовать и в саду и во дворе для того, чтобы истребить все нежелательные сорняки. Но использовать его в чистом виде все же не стоит. Прежде всего вам нужно сделать раствор: смешайте одну часть белого уксуса с чашкой соли и оставьте на несколько минут.



Сорняки можно легко убрать уксусом / Фото Pexels

Также вы можете добавить немного мыла для посуды и перелить раствор в бутылку с пульверизатором. Опрыскайте им все сорняки в саду, и вам больше не придется иметь с ними дело.

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Впрочем, будьте осмотрительны: белый уксус уничтожит только открытую часть сорняков, зато корни все еще останутся внутри. Если они отрастут со временем, обработку придется провести повторно.