Вирощування кавунів самостійно – це цікавий досвід, але точно не з простих. Часом дачникам доводиться зіштовхуватися з проблемою: кавуни не досягають бажаного розміру та солодкості. Та впоратися з нею цілком можливо.

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Чому домашні кавуни не ростуть великими

Іноді домашні кавуни просто не доростають до бажаного розміру, і причин цьому може бути кілька. Зокрема, один з найпростіших способів вирішити проблему, який рекомендує більшість фахівців – це обмежити кількість кавунів, що ростуть на одній лозі.

До повного дозрівання там має залишитися 1 – 2 плоди: це нагадує те, як потрібно вирощувати й гарбузи. Кавуни мають тенденцію до вимогливості у підживлення. І якщо ви хочете виростити плоди розміром з голову, тоді вам потрібно також не забувати про те, щоб підживлювати свої плоди принаймні раз на тиждень. Окрім того, це зрештою полегшить для вас процес зривання плодів.



Кавуни не завжди виростають великими / Фото Pexels

Але якщо причина не у тому, що на лозі росте надто багато кавунів, тоді можна знайти інше пояснення. Можливо, ваш сорт просто не створений для великого розміру. Наприклад, сорт "Цукрова крихітка" взагалі не виростає великим, як ви б не доглядали за грядкою. Деякі кавуни ніколи не будуть більшими, ніж, наприклад, дині.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Та ось кілька умов для гарного росту кавунів:

висока температура;

водний парадокс – кавунам потрібно багато води, але їхні корені не витримують перезволоження й можуть почати гнити;

ґрунт має бути суглинним, добре дренованим, а також багатим на поживні речовини.

Також причиною маленьких, деформованих плодів може бути й попелиця: якщо ви помітили, що листя дрібне, плямисте, а лози короткі, це знак, що шкідник атакував кавуни. Попелицю досить легко помітити: вона виділяє липку чорну росу. Шукати комах потрібно на нижньому боці листя.