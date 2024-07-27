Выращивание арбузов самостоятельно – это интересный опыт, но точно не из простых. Иногда дачникам приходится сталкиваться с проблемой: арбузы не достигают желаемого размера и сладости. Но справиться с ней вполне возможно.

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Почему домашние арбузы не растут большими

Иногда домашние арбузы просто не дорастают до желаемого размера, и причин этому может быть несколько. В частности, один из самых простых способов решить проблему, который рекомендует большинство специалистов – это ограничить количество арбузов, растущих на одной лозе.

До полного созревания там должно остаться 1 – 2 плода: это напоминает то, как нужно выращивать и тыквы. Арбузы имеют тенденцию к требовательности в подкормке. И если вы хотите вырастить плоды размером с голову, тогда вам нужно также не забывать о том, чтобы подпитывать свои плоды по крайней мере раз в неделю. Кроме того, это в конце концов облегчит для вас процесс срывания плодов.



Арбузы не всегда вырастают большими / Фото Pexels

Но если причина не в том, что на лозе растет слишком много арбузов, тогда можно найти другое объяснение. Возможно, ваш сорт просто не создан для большого размера. Например, сорт "Сахарная крошка" вообще не вырастает большим, как вы бы не ухаживали за грядкой. Некоторые арбузы никогда не будут большими, чем, например, дыни.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

И вот несколько условий для хорошего роста арбузов:

высокая температура;

водный парадокс – арбузам нужно много воды, но их корни не выдерживают переувлажнения и могут начать гнить;

почва должна быть суглинистой, хорошо дренированной, а также богатой питательными веществами.

Также причиной маленьких, деформированных плодов может быть и тля: если вы заметили, что листья мелкие, пятнистые, а лозы короткие, это знак, что вредитель атаковал арбузы. Тлю достаточно легко заметить: она выделяет липкую черную росу. Искать насекомых нужно на нижней стороне листьев.