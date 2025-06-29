Якщо ви помітили, що у вашому домі раптово побільшало комарів, це може означати, що ви припустилися кількох неочевидних помилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тільки виправивши їх, ви зможете позбутися шкідників.

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Ви надмірно поливаєте кімнатні рослини

Якщо ви схильні щедро поливати вазони на кухні та у спальні – можливо, саме це привабило комарів у вашу оселю. Це дуже поширена помилка, що створює вологе середовище, яке є ідеальним для великої кількості неприємних комах.

Для того, аби уникнути цього, спробуйте забезпечити рослинам хороший дренаж та не залишати воду надовго у горщиках. Окрім того, слідкуйте, аби земля у вазонах повністю просихала між поливами.

Ви ігноруєте проблеми з сантехнікою

Чимало людей схильні не розв'язувати невеликі проблеми із сантехнікою, щойно вони з'являться: як-от протікання крана тощо. Втім, навіть якщо здається, що поломка маленька, вона може призвести до цілком серйозних наслідків: утворення цвілі та грибку, а також вологого середовища, що приваблює комарів.

Навіть вологі кухонні рушники та конденсат навколо сміттєвого бака можуть сприяти появі комарів у домі – тож намагайтеся слідкувати за тим, аби у домі не було зайвої вологості.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна позбутися комарів у домі – для цього знадобляться тільки домашні натуральні засоби.

Ви надовго залишаєте брудні чашки

Можливо, ви будете здивовані, та комарів приваблюють не тільки фрукти, але й будь-які продукти, що містять високий вміст калорій та вологи. Отож, якщо ви не спорожнюєте брудні склянки та чашки, це може зробити їх потенційними джерелами для їжі комарів.



Брудні чашки можуть привабити комарів / Фото Pexels

Ви неправильно чистите сміттєве відро

Сміттєві відра зазвичай повні всього, що потрібно комарам для процвітання та відкладання яєць. І що довше ви тримаєте відро неочищеним, то більші шанси, що в ньому заведуться комарі та інші неприємні комахи.

Окрім того, не можна очищувати відро тільки харчовою содою та оцтом чи купленим у магазині засобами, адже вони тільки нейтралізують запахи та розщеплюють поверхневий бруд. Втім, ті залишки їжі та бруду, що накопичилися на стінках та прихованих місцях бака, можуть залишитися.

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Ви використовуєте одне відро для усіх видів сміття

Можливо, почати сортувати сміття буде не дуже просто, але якщо ви маєте серйозну проблему з комарами чи плодовими мушками, варто інвестувати у це свої зусилля та час.

Не можна складати залишки їжі, кавову гущу та шкірки овочів разом з рештою сміття, адже органіка починає розщеплюватися задовго до того, як відро заповниться повністю, і ви винесете його геть.