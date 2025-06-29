Если вы заметили, что в вашем доме внезапно стало больше комаров, это может означать, что вы допустили несколько неочевидных ошибок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Только исправив их, вы сможете избавиться от вредителей.

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Вы чрезмерно поливаете комнатные растения

Если вы склонны щедро поливать вазоны на кухне и в спальне – возможно, именно это привлекло комаров в ваш дом. Это очень распространенная ошибка, что создает влажную среду, которая является идеальной для большого количества неприятных насекомых.

Для того, чтобы избежать этого, попробуйте обеспечить растениям хороший дренаж и не оставлять воду надолго в горшках. Кроме того, следите, чтобы земля в вазонах полностью просыхала между поливами.

Вы игнорируете проблемы с сантехникой

Многие склонны не решать небольшие проблемы с сантехникой, как только они появятся: например, протекание крана и тому подобное. Впрочем, даже если кажется, что поломка маленькая, она может привести к вполне серьезным последствиям: образование плесени и грибка, а также влажной среды, что привлекает комаров.

Даже влажные кухонные полотенца и конденсат вокруг мусорного бака могут способствовать появлению комаров в доме – поэтому старайтесь следить за тем, чтобы в доме не было лишней влажности.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно избавиться от комаров в доме – для этого понадобятся только домашние натуральные средства.

Вы надолго оставляете грязные чашки

Возможно, вы будете удивлены, и комаров привлекают не только фрукты, но и любые продукты, содержащие высокое содержание калорий и влаги. Поэтому, если вы не опорожняете грязные стаканы и чашки, это может сделать их потенциальными источниками для пищи комаров.



Грязные чашки могут привлечь комаров / Фото Pexels

Вы неправильно чистите мусорное ведро

Мусорные ведра обычно полны всего, что нужно комарам для процветания и откладывания яиц. И чем дольше вы держите ведро неочищенным, тем больше шансы, что в нем заведутся комары и другие неприятные насекомые.

Кроме того, нельзя очищать ведро только пищевой содой и уксусом или купленным в магазине средствами, ведь они только нейтрализуют запахи и расщепляют поверхностную грязь. Впрочем, те остатки пищи и грязи, накопившиеся на стенках и скрытых местах бака, могут остаться.

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Вы используете одно ведро для всех видов мусора

Возможно, начать сортировать мусор будет не очень просто, но если вы имеете серьезную проблему с комарами или плодовыми мушками, стоит инвестировать в это свои усилия и время.

Нельзя складывать остатки пищи, кофейную гущу и кожуру овощей вместе с остальным мусором, ведь органика начинает расщепляться задолго до того, как ведро заполнится полностью, и вы вынесете его прочь.