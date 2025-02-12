Що робити, якщо листя драцени пожовтіло: названо основні причини

Драцена є однією з найпопулярніших кімнатних рослин. Вона добре адаптовується в різних умовах та не є складною в догляді, втім інколи листя вазона можуть жовтіти. Це викликано різними факторами, однак побороти проблему цілком можливо, якщо знати головні причини цього явища.

Фахівці зазначають, що є кілька варіантів пожовтіння листя в драцени, пише 24 Канал з посиланням на Fermer blog. Перша з них – це порушення мікроклімату. Таке може статися в умовах, якщо вазон перебуває поблизу батарей та каміну чи в приміщенні з низькою вологістю.

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До другої причини належить природний процес старіння рослини. Жовтіють та відмирають старі листки рослини. А ще на вигляд рослини впливає неправильний полив та добриво. Недостача чи надлишок води призведуть до того, що корені почнуть гнити, після чого листя пожовкне.

Неправильне місце розташування драцени

Рослина любить сонячне приміщення, але погано реагує на прямі сонячні промені. Через прямий контакт з сонцем на листі можуть з’явитися опіки, а це теж призводить до пожовтіння. Найкраще тримати драцену на місці з розсіяним світлом – біля східних чи західних вікон. Послабити рослину може стрес від високих температур чи поганого освітлення, що проявляється у вигляді жовтих листків.



Драцена є простою в догляді / Фото Pexels

Як допомогти рослині

Щоб листя драцени не жовтіло, потрібно забезпечити правильні умови догляду: температурний режим, поливання й внесення добрив. Також варто стежити за рівнем вологості повітря та захищати рослину від протягу. При появі шкідників чи ознак хвороби, треба застосовувати спеціальні засоби для їх усунення.

Правила догляду за драценою

Забезпечивши для драцени правильні умови, вазон буде розвиватися здоровим. Добре вазон почувається в теплих кімнатах, коли температура взимку не опускається нижче +14°С. Поливати драцену в зимові дні потрібно раз на тиждень, а в літній період – кожних 3 дні. У приміщеннях з низькою вологістю потрібно регулярно зволожувати повітря.