Чому в духовці не пропікається середина страв: потрібно знати один лайфхак

Чимало людей, які займаються випічкою чи просто часто використовують духову піч для приготування, зіштовхуються з проблемою: всередині страва залишається не пропеченою навіть після тривалого готування.

Іноді випікання торта чи запікання м'яса закінчується цілковитою невдачею через те, що страва виявляється всередині сирою – навіть якщо дотримуватися усіх інструкцій з найкращих рецептів.

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Чому їжа не пропікається в духовці

Перше, що вам потрібно зробити, щойно ви помітили проблему – так це оглянути усі ключові елементи духовки. Можливо, проблема криється саме там, і щось у вашому приладі зламалося. Перевірте справність нагрівального елементу, дверцят духовки, датчик температури, потік повітря та калібрування.

Якщо ж тут все добре, тоді може постати логічне питання: а чому ж випічка залишилася сирою? Тут справа може полягати в окремих характеристиках духовки. Втім, не потрібно відразу ж викидати свою піч та починати пошуки нової. Все, що потрібно зробити, це використати простий та надзвичайно доступний лайфхак.



Духовку потрібно перевірити на справність / Фото Pexels

Що робити, якщо тісто не пропікається всередині духовки

Якщо ви мрієте про те, щоб страви готувалися у духовій плечі більш рівномірно, достатньо буде взяти пачку солі та непотрібне для вас деко. Метод надзвичайно простий – розсипте у нього сіль та поставте на нижній рівень у духовці. Сіль допоможе вирівняти нагрівання, а використовувати її можна хоч і протягом кількох років поспіль.

Ще одна підказка для тих, в кого вдома не знайшлося солі. Якщо ви вже дістали випічку чи іншу страву й бачите, що вона не пропечена, зменште вогонь, поставте знизу сковорідку з водою, а сам пиріг змастіть молоком. Так середина страви все ще пропечеться, але будьте готові до того, що він може дещо втратити форму.