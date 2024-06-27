Почему в духовке не пропекается середина блюд: нужно знать один лайфхак

Многие люди, которые занимаются выпечкой или просто часто используют духовую печь для приготовления, сталкиваются с проблемой: внутри блюдо остается не пропеченным даже после длительного приготовления.

Иногда выпекание торта или запекание мяса заканчивается полной неудачей из-за того, что блюдо оказывается внутри сырым – даже если придерживаться всех инструкций из лучших рецептов.

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Почему еда не пропекается в духовке

Первое, что вам нужно сделать, как только вы заметили проблему – так это осмотреть все ключевые элементы духовки. Возможно, проблема кроется именно там, и что-то в вашем приборе сломалось. Проверьте исправность нагревательного элемента, дверцы духовки, датчик температуры, поток воздуха и калибровки.

Если же здесь все хорошо, тогда может возникнуть логичный вопрос: а почему же выпечка осталась сырой? Здесь дело может заключаться в отдельных характеристиках духовки. Впрочем, не нужно сразу же выбрасывать свою печь и начинать поиски новой. Все, что нужно сделать, это использовать простой и чрезвычайно доступный лайфхак.



Духовку нужно проверить на исправность / Фото Pexels

Что делать, если тесто не пропекается внутри духовки

Если вы мечтаете о том, чтобы блюда готовились в духовой плече более равномерно, достаточно будет взять пачку соли и ненужный для вас противень. Метод очень прост – рассыпьте в него соль и поставьте на нижний уровень в духовке. Соль поможет выровнять нагрев, а использовать ее можно хоть и в течение нескольких лет подряд.

Еще одна подсказка для тех, у кого дома не нашлось соли. Если вы уже достали выпечку или другое блюдо и видите, что она не пропечена, уменьшите огонь, поставьте снизу сковородку с водой, а сам пирог смажьте молоком. Так середина блюда все еще пропечется, но будьте готовы к тому, что он может несколько потерять форму.