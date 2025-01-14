Гаряча каструля, сковорідка чи лоток з паруючою їжею аж ніяк не призначені для охолодження в холодильнику, пише 24 Канал. Якщо поставити гарячі каструлі в холодильник, він почне працювати на максимальній потужності, щоб охолодити їжу, а це лише призведе до його поломки.

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Чому не можна гарячі каструлі ставити в холодильник

Якщо приготовлена страва є настільки гарячою, що аж парує, то вона заповнить собою холодильник й осяде на стінах. Через це техніка почне погано працювати, а після того, як це накопичення почне танути, рідина може почати неприємно пахнути. А якщо ж цієї рідини буде дуже багато, то холодильник зможе потекти.

Холодильник працює постійно без упину, однак його компресор все ж таки значну частину "відпочиває" й вступає в роботу лише в тому випадку, коли це стає необхідністю. А стається це тоді, коли температура у внутрішній камері холодильника підвищується. Коли на полицях будуть стояти гарячі каструлі, то більше навантаження може призвести до того, що компресор перегріється чи навіть згорить.

Окрім того, посилена робота компресора сприяє більшій витраті електроенергії, а це може позначитися на рахунках за комунальні послуги.



У холодильнику не можна тримати гарячі страви / Фото Unsplash

Ви можете й не здогадуватися, але гаряча їжа підсилює температуру всередині холодильника, а це призводить до того, що інші продукти починають нагріватися й швидше псуватися. Скляні полиці навіть можуть тріснути, якщо дуже сильно нагріються, тож це створить ще одну додаткову проблему.

Ще один важливий фактор, на який варто звернути увагу – це внутрішні стінки холодильника, які виготовлені з пластику. Якщо розмістити гарячі каструлі занадто близько, то вони зможуть деформуватися й розплавитися. Пошкодитися може й навіть гумка дверей холодильника, що призведе до поганої роботи техніки, бо при неправильному закритті вона почне погано працювати й пропускатиме тепло.