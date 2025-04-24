Ці 6 помилок заважають вашим гортензіям цвісти: не всі про них знають

Гортензії – це величні квіти, які потребують, втім, більше догляду, ніж здогадується чимало садівників.

Гортензії – це досить популярні рослини для садів та клумб, і недарма – вони вважаються невибагливими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, якщо ви хочете побачити пишне та яскраве цвітіння, потрібно докласти деяких зусиль.

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Неправильне розміщення гортензій

Найкраще гортензії почуваються у півтіні, особливо якщо вони захищені від післяобіднього сонця. Певні сорти, як-от гортензія дуболиста, можуть витримувати навіть глибоку тінь.

А ось сонце для них може стати згубним, і особливо варто звернути увагу на місця, які виходять на захід – вони не можуть захистити рослину від найбільш жорстоких та жарких променів сонця.

Обрізка у неправильний час

Зазвичай гортензії не потребують великої обрізки, але якщо ви проведете її у невідповідний час, це може обернутися катастрофічними наслідками для цвітіння вашої рослини. Надто пізня обрізка гортензії навесні може стати однією з найбільших помилок садівника.

До речі, ми вже розповідали раніше, коли потрібно обрізати гортензію.

Невдале сусідство

Деякі рослини, як-от волоський горіх – це надзвичайно невдалі сусіди для будь-якої гортензії. Не варто також садити біля кущів соняшник, золотарник та форзицію – вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, що зупиняє ріст усього, що посаджено поблизу, і це точно вплине на здатність вашої гортензії процвітати.

Неправильний полив

Гортензія, як досить невибаглива рослина, може впоратися з деякою варіативністю в поливі, та в ідеалі їх потрібно не так багато води, і варто переконатися, що вона не застоюється навколо куща.

Хороший дренаж є обов'язковим – адже вологий ґрунт може призвести до загнивання коренів та загибелі усієї рослини.



Поливати гортензію варто обережно / Фото Pexels

Надто густа посадка

Перевірте свій сорт гортензії та визначте, до якого максимального розміру може дорости кущ. Якщо ви посадите рослини надто близько одна до одної, ви можете завадити гортензії отримувати потрібні поживні речовини та збільшите ризик різних захворювань.

Відсутність захисту на зиму

Якщо зими у регіоні морозні, потрібно подбати про захист гортензії від холоду. Перед заморозками потрібно сильно полити рослину, а потім накрити її кореневу зону товстим шаром компосту та мульчі.