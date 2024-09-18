Осіння обрізка гортензії багатьма садівниками вважається більш делікатною, але й з нею потрібно бути надзвичайно обережними. Якщо хочете, аби квітка віддячила вам пишним цвітінням, потрібно проводити обрізку за усіма правилами, пише GradinaMax.

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Як обрізати деревовидну гортензію на зиму

Деревовидна гортензія – це надзвичайно красива рослина, і цей чагарник можна обрізати, надавати йому різноманітну форму, або ж дозволяти кроні рости відносно вільно. Основна особливість цього типу – це наявність численних паростків, які можуть утворюватися на скелетних гілках рослини, або ж навіть відростати від коренів.

Тож ця рослина також потребує різних видів обрізки, і їх зазвичай виконують восени. Тож ось які роботи потрібно проводити найближчим часом:

Санітарна обрізка. Видаляються усі пошкоджені чи засохлі гілки й пагони, а також суцвіття та листя, за винятком верхніх.

Видаляються усі пошкоджені чи засохлі гілки й пагони, а також суцвіття та листя, за винятком верхніх. Омолоджуюча обрізка. Всі гілки, що старші за 4 роки, потрібно вирізувати під корінь. Особливо це важливо щодо гілок, на яких наростає багато нежиттєздатних молодих пагонів.

Всі гілки, що старші за 4 роки, потрібно вирізувати під корінь. Особливо це важливо щодо гілок, на яких наростає багато нежиттєздатних молодих пагонів. Проріджувальна обрізка. Вирізати потрібно усі гілочки, що орієнтовані всередину куща і призводять до того, що він надмірно загущується. Також потрібно прибрати слабкі відростки від кореня.

Втім, активна осіння обрізка деревовидної гортензії не гарантує, що восени не доведеться проводити її знову, адже в зимовий період деякі гілки можуть поламатися.



Гортензії потребують обрізки / Фото Pexels

Як обрізати метельчату гортензію

Цвітіння такої гортензії відбувається на молодих пагонах поточного сезону, тож це дозволяє обрізати рослину саме восени. І ця процедура буде набагато простішою, адже на відміну від деревовидної гортензії, ця має менше нульових пагонів і є не такою густою.

Зрізати потрібно слабкі та нульові відростки чи ті, що спрямовані всередину куща. Для того, щоб сформувати красиву крону, вам потрібно тільки обрізати скелетні гілки та залишити до 3-х пар розвинених бруньок.

Чи потрібно обрізати крупнолисту гортензію

Вважається, що цвітіння крупнолистих гортензій відбувається на торішніх пагонах, але це не зовсім точна інформація. Квіти утворюються на молодих пагонах, але ось вже вони з'являються з бруньок, розташованих на торішніх скелетних гілках.

Тож восени потрібно обрізати таку гортензію дуже обережно – щоб пагони, які з'явилися навесні й ще не встигли показати своє цвітіння, збереглися.