Гортензії – це шикарні квіти, які тішать око навесні. Та якщо ви помітили, що ваші рослини вже набули тьмяного вигляду і здаються нездоровими, це може означати, що ви припустилися кількох неочевидних помилок у догляді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Брак води

Одна з причин, чому ваші гортензії передчасно поникли – це відсутність достатньої кількості вологи. Гортензії – це ті рослини, яким потрібний регулярний полив, адже коли ґрунт навколо її коренів пересихає, це призводить до того, що і листя, а згодом і стебла, починають тьмяніти. А значна кількість води втрачається під час спекотної погоди через випаровування.

Поливати радять гортензії рано вранці, і перевіряти вологість ґрунту десь на глибині у 5 сантиметрів. До речі, раніше ми вже розповідали, скільки води потрібно для того, аби гортензії максимально пишно цвіли.

Надмірний полив

Як і відсутність води, надмірна її кількість може нашкодити вашим гортензіям. Тож дуже важливо знайти баланс у поливі, який допоможе підтримувати рослини здоровими. Коріння рослин може задихнутися від великої кількості води, і це буде помітно: листя змінює колір з яскраво-зеленого на жовтий чи навіть коричневий.

Надмірне сонце

Якщо ви висадили гортензію на ділянці, на яку потрапляє дуже багато сонячних променів, особливо вдень – це може призвести до того, що квіти надто швидко втрачатимуть вологу, а тоді почнуть сохнути.

Окрім того, тепловий стрес також може стати серйозним випробуванням для рослин – тож радять для посадки обирати затінені ділянки, де на гортензії не потраплятимуть прямі сонячні промені.



Гортензії не люблять яскравого сонця / Фото Pexels

Надто багато азоту у ґрунті

Звісно ж, підживлення гортензій – це надзвичайно важливий крок для того, аби рослини довго тішили вас своїм цвітінням. Втім, надмірне удобрення будь-якої рослини може призвести до низки проблем та опадання квітів.

Якщо азотного добрива забагато, вона почне швидко розвивати нові стебла та пагони, але вони будуть слабкі, і не витримуватимуть ваги великих суцвіть.

Відсутність підтримки

Всі ми любимо квіти гортензії за великі, яскраві суцвіття – але саме вони можуть стати причиною, чому ваш кущ виглядає пониклим. Важкі квіти можуть обтяжити кущ, і це призведе до того, що стебла будуть гнутися до землі.

Для того, аби уникнути цього, радять підв'язувати пониклі гілки рослини, або ж обрізати великі, важкі квіти, аби зменшити вагу куща.