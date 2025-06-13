Гортензии – это шикарные цветы, которые радуют глаз весной. Но если вы заметили, что ваши растения уже приобрели тусклый вид и кажутся нездоровыми, это может означать, что вы допустили несколько неочевидных ошибок в уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Нехватка воды

Одна из причин, почему ваши гортензии преждевременно поникли – это отсутствие достаточного количества влаги. Гортензии – это те растения, которым нужен регулярный полив, ведь когда почва вокруг ее корней пересыхает, это приводит к тому, что и листья, а затем и стебли, начинают тускнеть. А значительное количество воды теряется во время жаркой погоды из-за испарения.

Поливать советуют гортензии рано утром, и проверять влажность почвы где-то на глубине в 5 сантиметров. Кстати, ранее мы уже рассказывали, сколько воды нужно для того, чтобы гортензии максимально пышно цвели.

Чрезмерный полив

Как и отсутствие воды, чрезмерное ее количество может навредить вашим гортензиям. Поэтому очень важно найти баланс в поливе, который поможет поддерживать растения здоровыми. Корни растений может задохнуться от большого количества воды, и это будет заметно: листья меняют цвет с ярко-зеленого на желтый или даже коричневый.

Чрезмерное солнце

Если вы высадили гортензию на участке, на который попадает очень много солнечных лучей, особенно днем – это может привести к тому, что цветы слишком быстро будут терять влагу, а потом начнут сохнуть.

Кроме того, тепловой стресс также может стать серьезным испытанием для растений – поэтому советуют для посадки выбирать затененные участки, где на гортензии не будут попадать прямые солнечные лучи.



Гортензии не любят яркого солнца / Фото Pexels

Слишком много азота в почве

Конечно же, подкормка гортензий – это очень важный шаг для того, чтобы растения долго радовали вас своим цветением. Впрочем, чрезмерное удобрение любого растения может привести к ряду проблем и опадению цветов.

Если азотного удобрения много, оно начнет быстро развивать новые стебли и побеги, но они будут слабые, и не будут выдерживать веса больших соцветий.

Отсутствие поддержки

Все мы любим цветы гортензии за большие, яркие соцветия – но именно они могут стать причиной, почему ваш куст выглядит поникшим. Тяжелые цветы могут утяжелить куст, и это приведет к тому, что стебли будут гнуться к земле.

Для того, чтобы избежать этого, советуют подвязывать поникшие ветви растения, или обрезать большие, тяжелые цветы, чтобы уменьшить вес куста.