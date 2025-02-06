Колір губок в одній упаковці – це не рішення стилю чи забаганка виробників. У кожному кольорі закодована своя інформація, яку тільки одиниці можуть розшифрувати, повідомляє 24 Канал.
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Чому губки мають різні кольори?
Ви точно помічали раніше, що кожна губка складається з двох частин – м'якого поролону та жорсткої смужки, що приклеєна до нього. І ця жорстка частина має свою назву – сктч-брайтон, або ж абразивна частина. І ось на що потрібно звертати увагу – це на колір цієї абразивної частини.
Адже саме він визначає те, наскільки жорсткою буде губка. А ось колір, у який пофарбований поролон, може зовсім нічого не означати та не впливати на її застосування.
Губки недарма мають різні кольори / Фото Pexels
Якщо ви розумітимете, які кольори абразивної частини що означають, ви зможете використовувати губки найбільш вдалим чином та досягти максимальної чистоти посуду без зайвого тертя чи пошкоджень.
І якщо ви раніше обирали губки не за кольором абразиву, а за іншими параметрами, то варто змінити підхід. Можливо, ви вже помітили, що найпопулярніших кольорів існує всього два – жовтий та зелений.
- Жовтий колір забезпечує дбайливий догляд. Така губка підходить для очищення скляного посуду, фарфору та кришталю. В такій губці немає абразивних частинок, тож для чищення бруду та нагару, що присохнув до посуду, вона не підійде.
- Зелений колір натомість свідчить, що губка дуже жорстка. Вона підійде для миття застарілого жиру, пригорілої їжі та залишків нагару. Та будьте обережні – такою губкою можна легко пошкодити емаль.
- Чорний колір. Якщо вам зустрілася така губка, знайте, що вона має максимальну щільність віскози та вміст абразивних речовин. Такі губки легко впораються з нагаром та складними плямами, але на делікатних поверхнях використовувати їх не можна.
- Синій колір вказує на м'яку поверхню смужки, а за жорсткістю така губка буде наступною після жовтої. Нею можна мити скло, а ось зі складними плямами вона, скоріш за все, не впорається.
- Червоний та оранжевий кольори означають, що абразив може відтерти засохлу їжу, а також підходить для очищення тефлону та емалі. Такі губки призначені саме для того, щоб відтирати складні забруднення на делікатних поверхнях.
Та навіщо виробники тоді фарбують і поролон в губках, якщо значення має тільки колір абразивної поверхні? Насправді це може бути корисним для людей, що користуються кількома губками водночас: так легко визначити призначення конкретної губки. Наприклад, зелена – для миття посуду, а жовта – для протирання стільниць тощо.
Окрім того, чимало людей обирають конкретний колір поролону на губках з естетичних міркувань – аби всі елементи кухні узгоджувалися з її дизайном та особистими уподобаннями господаря дому.