Іноді верхня частина холодильника може працювати гірше, або ж не працювати взагалі. І перед тим, як викликати майстра додому чи взагалі купувати новий холодильник, спробуйте виправити проблему самостійно.

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Чому холодильник почав гірше морозити

Причин, через які холодильник працює гірше, може бути надзвичайно багато. І, на щастя, чимало з поломок у холодильнику можна усунути самостійно, і без великих проблем.

Наприклад, одна з причин може полягати у гумовому ущільнювачі. Якщо він потріскався та більше не тримає холод, це може призвести до того, що холодильник працюватиме набагато гірше.

Окрім того, може бути ситуація, коли холодильник працює, та не морозить впродовж певного часу, але конденсатор на двигуні холодний. Тоді це може означати, що трапився витік фреону.

Ось ще одна можлива причина поломки: закупорені капіляри, по яких подається холодагент. У такому випадку вам потрібно звернутися до досвідченого фахівця, адже таку проблему вирішити самостійно у вас навряд чи вийде.



Холодильник може працювати погано з різних причин / Фото Pexels

Чому морозилка в холодильнику стала гарячою

Якщо ви помітили, що між камерами холодильник починає нагріватися, не варто одразу ж хвилюватися Коли з'являється тепло в холодильнику, це може залежати від конструктивних особливостей апарату.

Для того, щоб холодильник не перегрівався, вам потрібно забезпечити кілька важливих умов для того, щоб він працював правильно: