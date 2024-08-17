В домівках холодильник тримають для того, щоб дбайливо зберігати усі придбані продукти у потрібній температурі. І це значить, що їжа не повинна леденіти у будь-якому відсіку. Якщо ж це відбувається – це свідчить про поломку у техніці.

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Які є причини замерзання холодильника

Отож, можна виділити кілька основних причин, через які доводиться зіштовхуватися із надто низькими температурами у побутовій техніці:

неправильно встановлений температурний режим;

зношений ущільнювач;

пошкоджений термодатчик або ж терморегулятор;

засмічена дренажна труба;

вийшла з ладу плата управління;

відбулося залягання перепускного клапана.

І зараз спробуємо розібратися по черзі з кожною з цих проблем та з'ясувати, як їх можна виправити.

Неправильний режим

Стандартні установки охолодження мають бути такі – 4 – 6 градусів. У механічних холодильників перемикач можна знайти приблизно на середині шкали. Коли ви обираєте вище охолодження, це призведе до того, що компресор буде швидко зношуватися, а продукти перемерзатимуть.

Знос ущільнювальної гумки

Ущільнювач розташований на дверцятах холодильника, і він міг або лопнути, або припинити міцно прилягати. Це призводить до того, що тепле повітря проникає всередину, погіршується герметичність.

І ваш прилад для того, щоб компенсувати температуру, починає працювати із подвійною силою. Так у холодильнику накопичується вода, яка перетворюється на лід. Ущільнювач потрібно замінити.



Холодильник може зламатися / Фото Pexels

Витік холодоагенту

Якщо у контурі холодильника виникли мікротріщини, з них може витікати фреон – газ, що відповідає за охолодження продуктів. І тоді холодильник починає працювати не так, як слід – занадто морозить та не вимикається вчасно.

Досвідчений майстер може знайти витік та ліквідувати тріщину.

Вихід з ладу терморегулятора

Це – ще одна проблема, з якою не вдасться впоратися самостійно. І при такій поломці холодильник буде надмірно морозити, але жодних інших несправностей ви не побачите.

Поломка плати

Збій електроніки вплине і на функціонування датчиків та термостат. Це призведе до того, що дані будуть передаватися некоректно, а компресор почне працювати у посиленому режимі, або ж навпаки припинить виробляти холод.

Дістатися до перепускного клапана дуже складно, тож не намагайтеся відремонтувати таку складну побутову техніку самостійно.