В домах холодильник держат для того, чтобы бережно хранить все приобретенные продукты в нужной температуре. И это значит, что пища не должна леденеть в любом отсеке. Если же это происходит – это свидетельствует о поломке в технике.

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Какие есть причины замерзания холодильника

Итак, можно выделить несколько основных причин, по которым приходится сталкиваться со слишком низкими температурами в бытовой технике:

неправильно установленный температурный режим;

изношенный уплотнитель;

поврежденный термодатчик или терморегулятор;

засорена дренажная труба;

вышла из строя плата управления;

произошло залегание перепускного клапана.

И сейчас попробуем разобраться поочередно с каждой из этих проблем и выяснить, как их можно исправить.

Неправильный режим

Стандартные установки охлаждения должны быть такие – 4 – 6 градусов. У механических холодильников переключатель можно найти примерно на середине шкалы. Когда вы выбираете выше охлаждения, это приведет к тому, что компрессор будет быстро изнашиваться, а продукты будут перемерзать.

Износ уплотнительной резинки

Уплотнитель расположен на дверце холодильника, и он мог либо лопнуть, либо перестать прочно прилегать. Это приводит к тому, что теплый воздух проникает внутрь, ухудшается герметичность.

И ваш прибор для того, чтобы компенсировать температуру, начинает работать с двойной силой. Так в холодильнике скапливается вода, которая превращается в лед. Уплотнитель нужно заменить.



Холодильник может сломаться / Фото Pexels

Утечка хладагента

Если в контуре холодильника возникли микротрещины, из них может вытекать фреон – газ, отвечающий за охлаждение продуктов. И тогда холодильник начинает работать не так, как следует – слишком морозит и не выключается вовремя.

Опытный мастер может найти утечку и ликвидировать трещину.

Выход из строя терморегулятора

Это – еще одна проблема, с которой не удастся справиться самостоятельно. И при такой поломке холодильник будет чрезмерно морозить, но никаких других неисправностей вы не увидите.

Поломка платы

Сбой электроники повлияет и на функционирование датчиков и термостата. Это приведет к тому, что данные будут передаваться некорректно, а компрессор начнет работать в усиленном режиме, или же наоборот прекратит вырабатывать холод.

Добраться до перепускного клапана очень сложно, поэтому не пытайтесь отремонтировать такую сложную бытовую технику самостоятельно.