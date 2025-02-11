Рано чи пізно практично будь-якій людині доведеться зіштовхнутися з неприємним явищем намерзання льоду у холодильнику. І іноді це стається у найменш відповідний момент, тож краще заздалегідь розібратися, чому виникає проблема та як її розв'язати, повідомляє 24 Канал.
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Чому в холодильнику намерзає лід?
Проблема в холодильнику може виникнути через порушення термоізоляції вашого приладу. Це означає, що він не може підтримувати постійну потрібну температуру, а це призводить до того, що компресор працює на максимумі.
Холодильник таким чином намагається самостійно компенсувати різницю між температурою всередині та зовні. Задня панель не встигає відтавати, і на ній утворюється лід.
Спеціальний вмонтований у задню панель випарник охолоджує її поверхню, і при цьому також притягується водяна пара, що міститься у повітрі в холодильнику. І зрештою це закінчується тим, що через конденсацію на задній стінці утворюється іній чи навіть шар льоду.
Холодильник часом може утворювати лід всередині / Фото Pexels
Що робити, щоб холодильник не намерзав?
Попри те, що намерзання льоду на задній стінці холодильника – це досить поширена проблема, це зовсім не означає, що вам потрібно із цим миритися. Існує кілька простих заходів, що допоможуть покращити ситуацію.
- Перевірте налаштування температури. Можливо, терморегулятор встановлений на неправильне налаштування. Зайдіть його і поверніть за годинниковою стрілкою на належну температуру. Для холодильника це 4 – 5 градусів, а для морозильної камери – -18.
- Не відчиняйте дверцята надто часто. Намерзання льоду в тому числі утворюється через те, що тепле повітря потрапляє в холодильник. Для того, аби цього уникнути, не залишайте дверцята відчиненими надто надовго.
- Перевірте справність ущільнювача дверцят. Холодне повітря всередині пристрою потрібно ізолювати від навколишнього середовища, тож перевірте, чи між ущільнювачем дверцят та корпусом часом не утворилися щілини.