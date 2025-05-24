Іноді навіть досвідчені городники не можуть одразу зрозуміти, чому їхні іриси відмовляються цвісти, повідомляє 24 Канал з посиланням на MoySad. Втім, причин може бути кілька і, виправивши їх, ви все ж зможете насолодитися красивими пишними квітами.

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Глибока посадка

Квіти не переносять надто глибокого заглиблення кореневища, причому настільки, що можуть від цього навіть загинути. Тож варто стежити, аби коренева шийка була відкрита принаймні на третину.

Якщо ви помітили, що корені надто заглиблені – терміново виправляйте. Достатньо буде тільки прибрати близько сантиметра ґрунту, викопувати стебло повністю не потрібно.



Іриси не можна садити дуже глибоко / Фото Pexels

Нестача тепла

У ірисів є одна досить цікава особливість, про яку на завжди знають навіть досвідчені городники: садити їх найкраще так, аби спинка кореневища дивилися на південь. Так рослина краще нагріватиметься, а квіткові бруньки сформуються набагато рясніше. Тож для того, аби за рік іриси пишно зацвіли, восени цю спинку потрібно прикрити.

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Надто мало світла

Ірис – це не та рослина, яку варто висаджувати в тіні. Від нестачі сонця вони можуть загинути, або ж просто відмовитися цвісти. Найкраще буде знайти для ірисів ділянку, на яку потрапляє багато сонця. Пересадити рослини можна влітку – ця процедура на них ніяк не вплине.

Іриси надто довго ростуть на одному місці

Попри те, що іриси можуть рости кілька років на одному місці, вирощувати їх так довше, ніж 5 років, не рекомендується. За цей час квіти витягнуть з землі все корисне, і тому цвітіння може стати дрібнішим, або ж не відбутися взагалі.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно зробити, аби троянди рясно цвіли у саду ціле літо без перерв.

Неправильний полив

Ірисам не потрібно дуже багато води, і ці рослини можуть легко переносити невелику посуху. Тож зазвичай причиною відсутності цвітіння є надмірний полив та грибкові захворювання, що можуть з'явитися через нього. Якщо землю залило, ґрунт потрібно просушити, а рослини – профілактично обробити фунгіцидами.

Втім, і тут є нюанс: кілька тижнів після посадки та в період, коли утворюються бутони, іриси все ж потребують досить рясного поливу. І через його відсутність також можуть відмовитися цвісти.