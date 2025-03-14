В кухню може швидко потрапити чимало речей, яких там не мало б бути – адже часто ця кімната виконує функцію домашнього командного центру. Тут збираються гості, члени родини, готується їжа, і безладу уникнути майже неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Ці 5 речей можна сміливо викинути зі свого дому: ви за ними не жалкуватимете

Речі на холодильнику

Звісно. приємно мати кілька фотографій чи магнітів, прикріплених до дверцят холодильника. Втім, важливо все ж пам'ятати, що ваш холодильник – це прилад, а не галерея.

Зважайте, що якщо на ньому накопичиться надто багато різних речей, він створюватиме візуальний шум та безлад у вашій кухні, а це особливо небажано у маленькому просторі.

Подерті килими

Якщо ваш кухонний килимок вже бачив свої кращі дні, краще просто його позбутися чи замінити. Пошарпаний килимок може надати брудного вигляду кухні навіть одразу ж після прибирання. А під час прибирання варто бути уважними: раніше ми писали про популярні лайфхаки, які приносять тільки шкоду, а не користь.

Те саме стосується й кухонних рушників та іншої білизни, що надто зношена та забруднена. Намагайтеся використовувати такі рушники як ганчірки, або ж просто викиньте їх.

Зайва техніка

Чи справді вам потрібні тостер, фритюрниця, скороварка, мультиварка, кавоварка та блендер – і все на стільницях? Скоріш за все, більшість з цих приладів можна розставити по кухонних шафах, аби вони не забирали простір на кухні.

А деякі з них можна навіть віддати чи продати – і ви можете навіть не помітити цієї втрати.

Кулінарні книги

Якщо ви активно не користуєтеся книгами з рецептами, тоді вони не мають залишатися на стільницях. Приберіть їх на полиці чи у шафи та діставайте тільки за потреби. Попри те, що кілька книг можуть мати досить естетичний вигляд, вони водночас візуально забруднюють кухню та надають їй меншого вигляду.



Кулінарні книги варто заховати у шафи / Фото Pexels

Продукти

Звісно, це трапляється з усіма: ви поспішаєте та не встигаєте розібрати продукти, і через це вони залишаються лежати на стільниці. Втім, ця на перший погляд невинна звичка може призвести до того, що ваша кухня виглядатиме забрудненою та захаращеною.