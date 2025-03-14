В кухню може швидко потрапити чимало речей, яких там не мало б бути – адже часто ця кімната виконує функцію домашнього командного центру. Тут збираються гості, члени родини, готується їжа, і безладу уникнути майже неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Ці 5 речей можна сміливо викинути зі свого дому: ви за ними не жалкуватимете

Речі на холодильнику

Звісно. приємно мати кілька фотографій чи магнітів, прикріплених до дверцят холодильника. Втім, важливо все ж пам'ятати, що ваш холодильник – це прилад, а не галерея.

Зважайте, що якщо на ньому накопичиться надто багато різних речей, він створюватиме візуальний шум та безлад у вашій кухні, а це особливо небажано у маленькому просторі.

Подерті килими

Якщо ваш кухонний килимок вже бачив свої кращі дні, краще просто його позбутися чи замінити. Пошарпаний килимок може надати брудного вигляду кухні навіть одразу ж після прибирання. А під час прибирання варто бути уважними: раніше ми писали про популярні лайфхаки, які приносять тільки шкоду, а не користь.

Те саме стосується й кухонних рушників та іншої білизни, що надто зношена та забруднена. Намагайтеся використовувати такі рушники як ганчірки, або ж просто викиньте їх.

Зайва техніка

Чи справді вам потрібні тостер, фритюрниця, скороварка, мультиварка, кавоварка та блендер – і все на стільницях? Скоріш за все, більшість з цих приладів можна розставити по кухонних шафах, аби вони не забирали простір на кухні.

А деякі з них можна навіть віддати чи продати – і ви можете навіть не помітити цієї втрати.

Кулінарні книги

Якщо ви активно не користуєтеся книгами з рецептами, тоді вони не мають залишатися на стільницях. Приберіть їх на полиці чи у шафи та діставайте тільки за потреби. Попри те, що кілька книг можуть мати досить естетичний вигляд, вони водночас візуально забруднюють кухню та надають їй меншого вигляду.

Кулінарні книги
Кулінарні книги варто заховати у шафи / Фото Pexels

Продукти

Звісно, це трапляється з усіма: ви поспішаєте та не встигаєте розібрати продукти, і через це вони залишаються лежати на стільниці. Втім, ця на перший погляд невинна звичка може призвести до того, що ваша кухня виглядатиме забрудненою та захаращеною.