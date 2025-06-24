Навіщо класти лимонну шкірку біля дверей: це може здивувати

Звичайна шкірка від лимона здатна принести користь. Господині віднайшли безліч лайфхаків застосування залишків від цитрусових, а один з них допоможе побороти шкідників.

Шкірку лимона використовують для дезінфекції чи косметичних процедур, пише 24 Канал. Її активно використовують в побуті для чистки кухонних поверхонь, як пілінг для шкіри та ароматизатор для дому. Втім, дехто вдома кладе лимонну шкірку біля дверей, тож далі розповімо, для чого це роблять.

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Навіщо класти лимонну шкірку біля дверей

Залишки від цитрусових залишають біля дверей, оскільки ароматна шкірка здатна відлякати мурах з дому та комах. Цей простий трюк вбереже від мурах, тож з ними більше не доведеться боротися в оселі. Комахи дуже не люблять запаху цитрусових, тому в дім не заповзуть.

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Шкірка лимонна містить ефірні олії, які виділяють сильний запах, який для мурах є нестерпним. Лимонна шкірка є натуральним відлякувачем, тому вам навіть не доведеться використовувати хімічні засоби для виведення комах з дому чи їхньої профілактики.



Шкірка лимона відлякує мурах / Фото Pexels

Окрім основного завдання, шкірка здатна освіжити запах в оселі. Все, що потрібно зробити – це розкласти біля дверей кілька залишків від цитрусових. Для кращого результату, їх варто змінювати кожних 2 – 3 дні. Якщо ж мурахи вже є вдома, то обробіть місця їхнього скупчення лимонним соком.

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Шкірку лимона також можна додавати до кубиків з льодом, зробити з них компостування, чи створити лимонну сіль, яка надасть стравам вишуканого аромату. Деякі господині навіть кладуть шкірку лимона в холодильник, щоб позбутися від неприємних ароматів.