Зачем класть лимонную кожуру возле двери: это может удивить

Обычная кожура от лимона способна принести пользу. Хозяйки нашли множество лайфхаков применения остатков от цитрусовых, а один из них поможет побороть вредителей.

Кожуру лимона используют для дезинфекции или косметических процедур, пишет 24 Канал. Ее активно используют в быту для чистки кухонных поверхностей, как пилинг для кожи и ароматизатор для дома. Впрочем, некоторые дома кладут лимонную кожуру у дверей, поэтому далее расскажем, для чего это делают.

Читайте также Забудьте о комарах навсегда: как не пустить надоедливых насекомых в дом

Зачем класть лимонную кожуру возле двери

Остатки от цитрусовых оставляют у дверей, поскольку ароматная кожура способна отпугнуть муравьев из дома и насекомых. Этот простой трюк убережет от муравьев, поэтому с ними больше не придется бороться в доме. Насекомые очень не любят запаха цитрусовых, поэтому в дом не заползут.

До речі, знайти засоби від мурах за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Кожура лимонная содержит эфирные масла, которые выделяют сильный запах, который для муравьев является невыносимым. Лимонная кожура является натуральным отпугивателем, поэтому вам даже не придется использовать химические средства для вывода насекомых из дома или их профилактики.



Кожура лимона отпугивает муравьев / Фото Pexels

Кроме основной задачи, кожура способна освежить запах в доме. Все, что нужно сделать – это разложить у дверей несколько остатков от цитрусовых. Для лучшего результата, их следует менять каждые 2 – 3 дня. Если же муравьи уже есть дома, то обработайте места их скопления лимонным соком.

К слову, недавно мы рассказали, зачем ставить фольгу в морозилку.

Кожуру лимона можно добавлять к кубикам со льдом, сделать из них компостирование, или создать лимонную соль, которая придаст блюдам изысканный аромат. Некоторые хозяйки даже кладут кожуру лимона в холодильник, чтобы избавиться от неприятных ароматов.