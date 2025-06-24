Лучшими способами по борьбе с комарами поделится 24 Канал.
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Сетки на окнах – must-have лета
Самый простой и одновременно эффективный способ – установить москитные сетки. Их можно приобрести готовыми или сделать на заказ под размер окон. Особенно важно держать окна закрытыми или на проветривании только через сетку в сумерках – именно в это время комары особенно активны.
Запахи, которые комары ненавидят
Некоторые растения и эфирные масла отпугивают комаров. Стоит посадить на подоконниках или у входа лаванду, базилик, мяту, цитронеллу или розмарин. Также можно воспользоваться эфирными маслами – достаточно нескольких капель в диффузоре или на салфетке у окна.
Натуральные репелленты дома
Попробуйте собственноручно сделать домашний репеллент: смешайте воду, несколько капель эфирного масла лаванды или эвкалипта и спирт. Эту смесь можно распылять возле дверей, окон или даже на шторы.
Как не пустить комаров в дом / Фото Unsplash
Избегайте света на ночь
Свет привлекает комаров. Поэтому, если держите окно открытым ночью, выключайте лишнее освещение в комнате и на балконе.
Ловушки из подручных средств
Домашняя ловушка – это простой способ уменьшить количество комаров. Например, бутылка с водой, сахаром и дрожжами создает углекислый газ, который привлекает насекомых – они залетают внутрь и не могут выбраться.
Хотя полностью избавиться от комаров невозможно, эксперты утверждают: вы можете существенно уменьшить их количество, создав менее благоприятную для них среду.