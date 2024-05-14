Пожовтіння листя помідорів – одна з найбільш поширених проблем для городників. І перед тим, як розбиратися із способами вирішення жовтизни, потрібно спершу розібратися, що спричиняє її.

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Природні причини

Дуже часто листя помідорів починає жовтіти із природних причин. Наприклад, якщо ви не зовсім вдало пересадили розсаду із горщика у відкритий ґрунт, тоді жовтий колір може з'явитися на нижній частині ваших рослин.

Це вважається досить природним явищем, адже пересаджування – це великий стрес для будь-якої культури. Та такий збій буде тимчасовим, тож панікувати не варто – краще перечекайте кілька днів, і якщо за цей час листя, яке пожовтіло, не опаде, тоді вам доведеться видаляти його вручну.

Пожовтіння через шкідників та хвороби

Деякі хвороби, на жаль, можуть зашкодити вашим томатам і їхньому листю. Особливо уважними вам потрібно бути щодо мозаїки, фітофторозу, фузаріозу тощо. Зазвичай листя, яке починає жовтіти – це тільки перший симптом, тож вам потрібно якомога швидше застосовувати фунгіциди і в жодному випадку не ігнорувати проблему.

Що ж до шкідників, то впливати на колір листя помідорів можуть попелиця, білокрилка, колорадський жук, тютюновий трипс – у такому випадку вам потрібно застосовувати інсектициди.



Шкідники можуть зіпсувати помідори / Фото Pexels

Надлишок вологи чи посуха

Коли помідори зіштовхуються із дефіцитом води, вони починають її економити та знизити випаровування вологи, і через це позбавляються від листя. Тож воно спершу жовтіє, а потім відпадає. Якщо проблема у недостачі води, тоді листя буде скручуватися.

Та іноді листя жовтіє через те, що води навпаки забагато, і це може негативно вплинути на стан ваших помідорів. У такому випадку вегетативної маси і нових листочків буде надто багато, і це виснажить ґрунт і мінеральні речовини в ньому. Зрештою листя помідорів почне жовтіти, і якщо так сталося, вам потрібно припинити поливання і внести у землю азотні добрива.

Надлишок чи дефіцит світла

Під час посадки помідорів дуже важливо врахувати, скільки сонячного світла ваші помідори будуть отримувати на ділянці. Також потрібно звернути увагу на густоту посадки помідорів. Якщо вони посаджені надто рідко, то на них потраплятиме надто багато світла, і вони можуть обгоріти. Якщо ж схема загущена, то листя помідорів пожовтішає всередині куща. Та пересаджувати їх небезпечно, тож краще буде просто прорідити грядку.