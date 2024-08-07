Ви вже, певно, знаєте, що наше тіло посилає нам попереджувальні сигнали, коли зіштовхується з проблемою, і саме лице може бути основним показником хвороб. Та потрібно знати, як зчитувати ці сигнали, і про це розповів доктор Дональд Грант з The Independent Pharmacy.

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Блідість шкіри

Якщо ви помітили, що ваша шкіра лиця виглядає незвично блідою, це може щось означати. Часто ця ознака вказує на неправильне харчування чи дефіцит вітамінів. Відбувається така блідість через брак еритроцитів чи гемоглобіну – саме вони призводять до зміни кольору обличчя.

Якщо ви маєте таку проблему, спробуйте додати у раціон продукти, які багаті на залізо: червоне м'ясо, сочевиця та бобові.

Жовта шкіра чи очі

Якщо ви помітили, що ваша шкіра чи очі починають жовтішати, тоді це може бути ознакою жовтяниця – стану, коли організм накопичує багато білірубіну.

Жовтяницю може спричинити ціла низка проблем зі здоров'ям – гепатит, захворювання печінки, серповидно-клітинна анемія тощо. Дуже важливо звернутися за консультацією до фахівця для того, щоб зрозуміти основну причину такої зміни на обличчі.



Пожовтіння шкіри може бути небезпечним / Фото Pexels

Опухле лице

Набряк може означати деякі незначні проблеми зі здоров'ям: наприклад, сінну лихоманку чи алергічну реакцію. Але також опухле обличчя може свідчити й про те, що у вашому організмі затримується рідина – а це вже загальна ознака ураження нирок.

Опухле обличчя може бути ознакою таких станів, як целюліт, шкірна інфекція тощо. Для того, щоб визначити причину, потрібно звернутися до лікаря.

Висипання на лиці

Прищі можуть з'являтися у будь-кого, та якщо ви помітили на обличчі незвичні висипання, це може бути ознакою серйозної та неприємної хвороби. Постійні висипи на лиці можуть вказувати на вовчак, аутоімунне захворювання. Зазвичай висипи з'являються на носі та щоках, а потім вже поширюються на руки та груди.