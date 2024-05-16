Форма моркви не впливає на її смак, але може бути не такою зручною у використанні: її складніше чистити та нарізати, та й приємніше і простіше викопувати із грядки рівні морквини. Тож потрібно розібратися у причинах деформації овочів і усунути їх.

Цікаво Коли пікірувати помідори: ідеальні терміни для цього у 2024

Загущені посіви

Надто близько посаджені морквини – це одна з головних причин, чому в неї можуть формуватися криві плоди. У такому випадку не забувайте про часте прорідження моркви, аби їй було, куди рости. Водночас намагайтеся не пошкодити коріння сіянців, які залишилися у землі.

Непідходящий ґрунт

Погано морква буде рости на суглинистому та глинистому ґрунті, і якщо на вашій ділянці він саме такий, саме це може бути причиною дивної форми культури. Земля для моркви має бути пухка, тож на глинистому ґрунті під час перекопування буде корисно внести пісок – приблизно відро на один квадратний метр.



Моркві потрібний пухкий ґрунт / Фото Pexels

Неправильне підживлення

Підживлення – це важливий елемент вирощування будь-яких овочів. Але якщо ви будете вносити на грядку із морквою свіжий гній, це може призвести до того, що морква виросте кривою та деформованою.

Полив

Якщо у вас в регіоні була посуха, а потів ви несподівано і дуже рясно полили грядки із вашою морквою, це може призвести до того, що вона потріскається. Для того, щоб уникнути такої ситуації, намагайтеся регулярно змульчувати та поливати грядки.