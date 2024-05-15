Помідори – це ті овочі, які досить добре переносять пересадку, тож можна не боятися, що з паростками щось станеться у маленькій місткості. Тож пікірування – це необхідний процес, який принесе вашим томатам тільки користь. А коли це найкраще робити, читайте далі.

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Коли проводити пікірування помідорів

Пікірують томати через 21 день після посіву. Вже в цей період з'являються 2 – 3 справжні листки, і важливо зрозуміти, що тут немає точних вікових обмежень. Наприклад, якщо на ваших помідорах вже з'явилися жовті листочки, а посадки загущуються, це значить, що потрібно проводити пікірування. Та це не означає одноразову пересадку рослин.

Деякі люди пікірують томати двічі чи тричі, і часте повторювання цього процесу робить овочі міцнішими.



Пікірування томатів потрібно проводити вчасно / Фото Unsplush

Який має бути ґрунт

Одне з найкращих волокон для висівання помідорів – це кокосове. Цей субстрат підійде для зростання сіянців до пікірування, а при посадці він також не буде травмувати коріння рослини. Цей ґрунт можна або купити у спеціалізованому магазині, або ж виготовити самостійно в домашніх умовах.

Для цього вам знадобиться: торф, дернова земля, перегній і втричі менше піску. Також не забудьте на склянку готової суміші додати і склянку деревного попелу. Перед посадкою суміш потрібно ще обробити окропом з додаванням калію перманганату, а після цього використати розчин – 1 столова ложка речовини на 10 літрів води.

Пікірують томати зазвичай у ящики та контейнери, але можна використовувати і горщики чи склянки. Найкраще пересаджувати кожен томат у окрему ємність.