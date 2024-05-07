Можливо, ваші нарциси протягом кількох років чудово цвіли, але з часом квітконосів стає все менше, і квіти поодинокі та невеликі? Це відбувається через те, що рослини "дичавіють", і втрата квітів може бути пов'язана із похибками під час їхнього вирощування.

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Обрізка листя надто рано

Якщо ви поспішили і зарано обрізали листя рослин, це може призвести до того, що ви не дочекаєтеся цвітіння. Як і цибулини тюльпанів, нарциси також після цвітіння переходять у стан спокою. І новачки вважають, що без квітів рослини виглядають некрасивими та повністю обрізають листя – а це велика помилка, якої не варто припускатися.

Саме після цвітіння рослина закладає бруньки, які потрібні для цвітіння наступного року.

Залишаєте насіннєві коробочки

Залишати ці коробочки на нарцисах також не можна, адже тоді квітка може переорієнтуватися на насіннєве розмноження. І вона буде не тільки погано цвісти, але і утворювати надто мало дочірніх цибулинок. Як тільки ваша квітка зів'яла, подбайте про те, щоб зрізати її зверху, але залишити квітконос.



За нарцисами потрібно ретельно доглядати / Фото Pexels

Посадка цибулин

Інший важливий етап вирощування – це посадка квітів, і якщо ви припуститеся помилок, тоді вони не будуть цвісти як слід. Більшість цибулинних рослин висаджують на глибину 3 висоти цибулини.

Не забувайте і про те, що між рослинами потрібно залишати приблизно 15 – 20 сантиметрів. Тож якщо проблеми з цвітінням почалися в перші роки після посадки, переконайтеся, що ви насамперед правильно посадили свої нарциси.

Коли викопувати цибулини?

Коли проходить півтора – два місяці після завершення цвітіння, вам потрібно викопати цибулини. Інакше з роками може сформуватися надто багато "діток", і вони забиратимуть у материнської цибулини живлення та воду, і ваша посадка стане занадто загущеною.

Це теж може вплинути на цвітіння – рослинам просто не буде вистачати сил на те, щоб закладати квіткові бруньки. І для щорічного рясного цвітіння нарциси потрібно періодично викопувати, просушувати, розділяти та розсаджувати гнізда.