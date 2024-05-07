Возможно, ваши нарциссы в течение нескольких лет прекрасно цвели, но со временем цветоносов становится все меньше, и цветы одиночные и небольшие? Это происходит из-за того, что растения "дичают", и потеря цветов может быть связана с погрешностями во время их выращивания.

Интересно Чем помыть холодильник, чтобы больше не вонял: есть 5 основных секретов

Обрезка листьев слишком рано

Если вы поспешили и рано обрезали листья растений, это может привести к тому, что вы не дождетесь цветения. Как и луковицы тюльпанов, нарциссы также после цветения переходят в состояние покоя. И новички считают, что без цветов растения выглядят некрасивыми и полностью обрезают листья – а это большая ошибка, которой не стоит допускать.

Именно после цветения растение закладывает почки, которые нужны для цветения следующего года.

Оставляете семенные коробочки

Оставлять эти коробочки на нарциссах также нельзя, ведь тогда цветок может переориентироваться на семенное размножение. И он будет не только плохо цвести, но и образовывать слишком мало дочерних луковичек. Как только ваш цветок завял, позаботьтесь о том, чтобы срезать его сверху, но оставить цветонос.



За нарциссами нужно тщательно ухаживать / Фото Pexels

Посадка луковиц

Другой важный этап выращивания – это посадка цветов, и если вы допустите ошибки, тогда они не будут цвести как следует. Большинство луковичных растений высаживают на глубину 3 высоты луковицы.

Не забывайте и о том, что между растениями нужно оставлять примерно 15 – 20 сантиметров. Поэтому если проблемы с цветением начались в первые годы после посадки, убедитесь, что вы прежде всего правильно посадили свои нарциссы.

Когда выкапывать луковицы?

Когда проходит полтора – два месяца после завершения цветения, вам нужно выкопать луковицы. Иначе с годами может сформироваться слишком много "деток", и они будут забирать у материнской луковицы питание и воду, и ваша посадка станет слишком загущенной.

Это тоже может повлиять на цветение – растениям просто не будет хватать сил на то, чтобы закладывать цветочные почки. И для ежегодного обильного цветения нарциссы нужно периодически выкапывать, просушивать, разделять и рассаживать гнезда.