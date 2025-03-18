Не викидайте батарейки в смітник: багато людей роблять велику помилку

Попри те, що більшість з нас вже звикли сортувати сміття, є певні люди, які через необізнаність викидають використані батарейки просто у сміттєвий ящик. Робити це категорично не можна, оскільки одна батарейка може принести величезну шкоду.

Звичайна батарейка здатна нести небезпеку для людини та навколишнього середовища, пише 24 Канал. Є певні речі, які ніколи не можна кидати в смітник разом з харчовими відходами.

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Чому не можна викидати батарейки в загальне сміття

У батарейках міститься багато шкідливих металів, які через неправильну утилізацію можуть накопичуватися в організмі. Якщо викидати батарейки разом з іншим сміттям, то воно потрапляє на звалище. Через певний час верхня оболонка батарейки руйнується, а шкідливий цинк, нікель, марганець, ртуть та свинець потрапляють в ґрунт та ґрунтові води.

Цифри можуть вразити багатьох, втім лише одна батарейка може забруднити 400 літрів оди та 20 квадратних метрів ґрунту, а 30 батарейок на грядці здатні назавжди позбавити від врожаю.



Батарейки треба здавати на утилізацію / Фото Pexels

Через ці жахливі наслідки батарейки треба здавати виключно в пункти збоку, де вони накопичуються в окремих ящиках, а тоді передаються на утилізацію.

У кожному місті є свій пункт прийому батарейок, до того ж точно не один. Щоб не носити лише по одній батарейці, вдома можете виділити контейнер з кришкою, куди будете викидати використані батарейки. Коли їх накопичиться до 1 чи 2 кілограмів, тоді можете віднести їх до спеціального пункту утилізації.