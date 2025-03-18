Не выбрасывайте батарейки в мусорку: многие люди совершают большую ошибку

Несмотря на то, что большинство из нас уже привыкли сортировать мусор, есть определенные люди, которые из-за неосведомленности выбрасывают использованные батарейки просто в мусорный ящик. Делать это категорически нельзя, поскольку одна батарейка может принести огромный вред.

Обычная батарейка способна нести опасность для человека и окружающей среды, пишет 24 Канал. Есть определенные вещи, которые никогда нельзя бросать в мусорку вместе с пищевыми отходами.

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Почему нельзя выбрасывать батарейки в общий мусор

В батарейках содержится много вредных металлов, которые из-за неправильной утилизации могут накапливаться в организме. Если выбрасывать батарейки вместе с другим мусором, то он попадает на свалку. Через некоторое время верхняя оболочка батарейки разрушается, а вредный цинк, никель, марганец, ртуть и свинец попадают в почву и грунтовые воды.

Цифры могут поразить многих, впрочем только одна батарейка может загрязнить 400 литров оды и 20 квадратных метров почвы, а 30 батареек на грядке способны навсегда избавить от урожая.



Батарейки надо сдавать на утилизацию / Фото Pexels

Из-за этих ужасных последствий батарейки надо сдавать исключительно в пункты сбоку, где они накапливаются в отдельных ящиках, а потом передаются на утилизацию.

В каждом городе есть свой пункт приема батареек, к тому же точно не один. Чтобы не носить только по одной батарейке, дома можете выделить контейнер с крышкой, куда будете выбрасывать использованные батарейки. Когда их накопится до 1 или 2 килограммов, тогда можете отнести их в специальный пункт утилизации.