В жизни каждого человека случаются не совсем приятные события, когда из рук все падает, ничего не удается и всегда подавленное настроение, пишет 24 Канал. Чтобы не винить во всем себя и обстоятельства, стоит обратить внимание на предметы в доме, которые могут притягивать проблемы и всевозможные неприятности.

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К примеру, испорченные и старые вещи способны привести к проблемам в семейной жизни, к трудностям со здоровьем и проблемам.

В одном из наших материалов мы рассказывали, что нельзя покупать на секонде. Эксперты рекомендуют не приносить домой одежду, зеркала, часы и другие вещи. Больше – читайте по ссылке.

Старая одежда

В доме нельзя хранить старую одежду, надеясь на то, что она когда-то пригодится. Эзотерики говорят, что такие наряды притягивают в дом негатив и призывают бедность.

Неживой декор

Дома не стоит держать чучела животных, поскольку такие мертвые вещи будут притягивать только неудачи. Они не совсем эстетично выглядят и в отдельных случаях имеют даже пугающий вид.

Сломанные часы

Так, что часы отражают течение времени, то издавна они ассоциировались с человеческой смертностью. Часы, которые внезапно перестали работать – не предвещают несчастья. В них достаточно лишь заменить батарейки. А вот если они поломались и не работают, а просто стоят дома как декор, то от такой вещи лучше избавиться, поскольку она предвещает ваш застой в жизни.



Нельзя дома держать сломанные часы / Фото Pexels

Чужие вещи

Если в доме есть предметы, принадлежащие другому человеку, то их лучше отдать, поскольку они хранят в себе его энергетику. Чтобы не привлекать в жизнь различные беды и болезни, то лучше от этих вещей избавиться. Часто элементы декора можно приобрести на секонде, поэтому советуем от них отказаться.

Вещи покойников

После смерти людей их вещи надо обязательно сжечь. Некоторые любят держать что-то на память, однако не стоит этого делать. Вещи человека, который умер, пропитаны негативной энергетикой. Также говорят, что хранение многих вещей в доме умершего могут ухудшить ваше здоровье.