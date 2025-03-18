У житті кожної людини трапляються не зовсім приємні події, коли з рук все падає, нічого не вдається й завжди пригнічений настрій, пише 24 Канал. Щоб не звинувачувати в усьому себе й обставини, варто звернути увагу на предмети в домі, які можуть притягувати негаразди й усілякі неприємності.

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До прикладу, зіпсовані й старі речі здатні призвести до проблем в сімейному житті, до труднощів зі здоров’ям та негараздів.

В одному з наших матеріалів ми розповідали, що не можна купувати на секонді. Експерти рекомендують не приносити додому одяг, дзеркала, годинники та інші речі. Більше – читайте за посиланням.

Старий одяг

У будинку не можна зберігати старий одяг, надіючись на те, що він колись знадобиться. Езотерики кажуть, що таке вбрання притягує в дім негатив та накликає бідність.

Неживий декор

Вдома не варто тримати опудала тварин, оскільки такі мертві речі притягуватимуть лише невдачі. Вони не зовсім естетично виглядають та в окремих випадках мають навіть лякаючий вигляд.

Зламаний годинник

Через те, що годинники відображають плин часу, то здавна вони асоціювалися з людською смертністю. Годинник, який раптово перестав працювати – не віщує нещастя. У ньому достатньо лише замінити батарейки. А от якщо він поламався й не працює, а просто стоїть вдома як декор, то від такої речі краще позбутися, оскільки вона віщує ваш застій у житті.



Не можна вдома тримати зламаний годинник / Фото Pexels

Чужі речі

Якщо в оселі є предмети, які належать іншій людині, то їх краще віддати, оскільки вони зберігають в собі її енергетику. Щоб не залучати в життя різні біди й хвороби, то краще від цих речей позбутися. Часто елементи декору можна придбати на секонді, тому радимо від них відмовитися.

Речі небіжчиків

Після смерті людей їхні речі треба обов’язково спалити. Дехто любить тримати щось на пам’ять, однак не варто цього робити. Речі людини, яка померла, є просякнуті негативною енергетикою. Також кажуть, що зберігання багатьох речей в будинку померлого можуть погіршити ваше здоров’я.