Як подарувати гаманець і не накликати невдачу: головні правила

Чимало людей дарують на День народження гаманець, втім з ним пов’язано кілька забобонів, які треба враховувати перед даруванням. Кажуть, що дарувати цю річ не можна, однак будь-яких невдач чи негараздів можна оминути, якщо дотримуватися простих правил.

Гаманець є солідним подарунком, особливо якщо він шкіряний та від відомого бренду, пише 24 Канал з посиланням на Факти.Life. У магазинах є великий асортимент гаманців для жінок та чоловіків в різних кольорах та розмірах.

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Чому не можна дарувати гаманець

Більшість з нас любить дарувати на День народження чи іменини щось з аксесуарів. До цього належить пояс, гаманець, сумка чи інші речі. Серед всіх аксесуарів забобони пов’язані саме з гаманцем.

Під час купівлі гаманця треба звернути увагу на певні правила. До прикладу, існують деякі прикмети, які треба знати даруючи цю річ іншій людині.

Якщо вам подарували гаманець, він абсолютно новий та навіть не розпакований, але так сталось, що на свято їх подарували аж два, а один з них лишній – передаровувати комусь іншому його не можна ні в якому разі. Кажуть, що разом з цим можна віддати свій грошовий успіх.



Гаманець треба вміти правильно дарувати / Фото Pexels

Не можна дарувати гаманець директору. Кажуть, що це може призвести до його втрати коштів. Також не варто дарувати гаманець людині, яка має фінансові проблеми. Краще обрати інший подарунок, який потішить, а не розчарує.

Та якщо ви все ж таки наважитеся подарувати гаманець, то повинні знати, що його в жодному разі не можна дарувати порожнім. Якщо не поставити всередину гроші, то можна приректи іменинника на фінансові проблеми чи відсутність грошей.

Як правильно дарувати гаманець

Щоб не викликати в людини розчарувань й бути певними в тому, що гаманець принесе лише користь – поставте всередину гроші. Також у подарунковий пакет з гаманцем можна покласти солодощі для солодкого життя чи ручки й блокнот для успіху на роботі.

У гаманець бажано покласти гроші великого номіналу, грошовим магнітом є долар чи старовинні гроші з історичною цінністю.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Щоб залучити добробут та фінансове благополуччя, гаманець потрібно дарувати якісний, з натуральної шкіри та з дорогою фурнітурою. Кажуть, що добре, коли гаманець дарує багата людина, тоді й отримувача буде чекати добробут.

Для приваблення грошового потоку, гаманець потрібно красиво запакувати. Целофан використовувати не можна, оскільки за феншуєм він перешкоджає фінансовим потокам.