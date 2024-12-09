Как подарить кошелек и не навлечь неудачу: главные правила

Многие дарят на День рождения кошелек, впрочем с ним связано несколько суеверий, которые надо учитывать перед дарением. Говорят, что дарить эту вещь нельзя, однако любых неудач или проблем можно обойти, если придерживаться простых правил.

Кошелек является солидным подарком, особенно если он кожаный и от известного бренда, пишет 24 Канал со ссылкой на Факты.Life. В магазинах есть большой ассортимент кошельков для женщин и мужчин в разных цветах и размерах.

Смотрите также Эти 5 вещей воруют энергию и счастье из вашего дома: время от них избавиться

Почему нельзя дарить кошелек

Большинство из нас любит дарить на День рождения или именины что-то из аксессуаров. К этому относится пояс, кошелек, сумка или другие вещи. Среди всех аксессуаров суеверия связаны именно с кошельком.

При покупке кошелька надо обратить внимание на определенные правила. К примеру, существуют некоторые приметы, которые надо знать даруя эту вещь другому человеку.

Если вам подарили кошелек, он абсолютно новый и даже не распакован, но так случилось, что на праздник их подарили аж два, а один из них лишний – передаривать кому-то другому его нельзя ни в коем случае. Говорят, что вместе с этим можно отдать свой денежный успех.



Кошелек надо уметь правильно дарить / Фото Pexels

Нельзя дарить кошелек директору. Говорят, что это может привести к его потере средств. Также не стоит дарить кошелек человеку, который имеет финансовые проблемы. Лучше выбрать другой подарок, который порадует, а не разочарует.

Но если вы все же решитесь подарить кошелек, то должны знать, что его ни в коем случае нельзя дарить пустым. Если не поставить внутрь деньги, то можно обречь именинника на финансовые проблемы или отсутствие денег.

Как правильно дарить кошелек

Чтобы не вызвать у человека разочарований и быть уверенными в том, что кошелек принесет только пользу – поставьте внутрь деньги. Также в подарочный пакет с кошельком можно положить сладости для сладкой жизни или ручки и блокнот для успеха на работе.

В кошелек желательно положить деньги крупного номинала, денежным магнитом является доллар или старинные деньги с исторической ценностью.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Чтобы привлечь благосостояние и финансовое благополучие, кошелек нужно дарить качественный, из натуральной кожи и с дорогой фурнитурой. Говорят, что хорошо, когда кошелек дарит богатый человек, тогда и получателя будет ждать благополучие.

Для привлечения денежного потока, кошелек нужно красиво упаковать. Целлофан использовать нельзя, поскольку по фэншую он препятствует финансовым потокам.