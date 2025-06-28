Езотерики переконані, що гроші, знайдені на вулиці, не принесуть щастя, а тільки одні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І тому радять не підбирати їх, коли знаходите – і причин на це може бути кілька.

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Чому не можна забирати знайдені гроші?

Якщо ви знайшли гроші на дорозі, краще залишити їх там же, адже деякі народні вірування та забобон суворо забороняють підіймати такі купюри. Начебто вони часто асоціюються з ритуалами, що притягують у життя людини негативну енергію та нещастя.

Окрім того, коли ви підіймаєте на вулиці знайдені гроші, несвідомо ви можете також забрати на себе усі фінансові проблеми людини, що їх загубила.



Знайдені гроші не варто підіймати з землі / Фото Pexels

Ще одна причина, про яку попереджають езотерики, полягає у законі Всесвіту. Згідно з ним, усе, що дається в одному аспекті життя, забирається в іншому. Тож якщо ви отримаєте гроші без жодних зусиль, це принесе тільки тимчасову вигоду, але кінець кінцем може притягнути до вас більші біди та випробування.

До речі, раніше ми вже розповідали, в які дні тижня не можна платити комуналку, аби не притягнути до себе злидні.

Також вірять, що гроші, знайдені на вулиці, потенційно можуть бути прокляті, або ж їх використовували у темних ритуалах. У такому випадку вони можуть притягнути навіть енергію смерті у життя людини, що ними заволодіє, тож варто бути дуже обережними.